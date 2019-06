England vs Pakistan Scoreboard

NOTTINGHAM, England (AP) — Scoreboard Monday in the Cricket World Cup group match between England and Pakistan at Trent Bridge:

PAKISTAN

Imam-ul-Haq c Woakes b Ali 44

Fakhar Zaman st Buttler b Ali 36

Babar Azam c Woakes b Ali 63

Mohammad Hafeezc Woakes b Wood 84

Sarfaraz Ahmed c and b Woakes 55

Asif Ali c Bairstow b Wood 14

Shoaib Malik c Morgan b Woakes 8

Wahab Riaz c Root b Woakes 4

Hasan Ali not out 10

Shadab Khan not out 10

Extras: (1b, 8lb, 11w) 20

TOTAL: (for 8 wickets) 348

Overs: 50

Fall of wickets: 1-82, 2-111, 3-199, 4-279, 5-311, 6-319, 7-325, 8-337

Did not bat: Mohammad Amir

Bowling: Chris Woakes 8-1-71-3 (2w), Jofra Archer 10-0-79-0 (4w), Moeen Ali 10-0-50-3, Mark Wood 10-0-53-2 (2w), Ben Stokes 7-0-43-0, Adil Rashid 5-0-43-0 (1w)

ENGLAND

Jonny Bairstow c Sarfaraz b Riaz 32

Jason Roy lbw b Shadab 8

Joe Root c Hafeez b Shadab 107

Eoin Morgan b Hafeez 9

Ben Stokes c Sarfaraz b Malik 13

Jos Buttler c Riaz b Amir 103

Moeen Ali c Fakhar b Riaz 19

Chris Woakes c Sarfaraz b Riaz 21

Jofra Archer c Riaz b Amir 1

Adil Rashid not out 3

Mark Wood not out 10

Extras: (3lb, 5w) 8

TOTAL: (for 9 wickets) 334

Overs: 50

Fall of wickets: 1-12, 2-60, 3-86, 4-118, 5-248, 6-288, 7-320, 8-320, 9-322

Bowling: Shadab Khan 10-0-63-2, Mohammad Amir 10-0-67-2 (3w), Wahab Riaz 10-0-83-3 (1w), Hasan Ali 10-0-66-0 (1w), Mohammad Hafeez 7-0-43-1, Shoaib Malik 3-0-10-1.

Toss: England

Result: Pakistan wins by 14 runs

Umpires: Marais Erasmus, South Africa, and Sundaram Ravi, India.

TV umpire: Chris Gaffaney, Australia. Match referee: Jeff Crowe, New Zealand