BC-TEN--French Open Show Court Schedules

French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Sofia Kenin, United States, vs. Ashleigh Barty (8), Australia

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. Jan-Lennard Struff, Germany

Dominic Thiem (4), Austria, vs. Gael Monfils (14), France

Simona Halep (3), Romania, vs. Iga Swiatek, Poland

Court Suzanne Lenglen

Katerina Siniakova, Czech Republic, vs. Madison Keys (14), United States

Fabio Fognini (9), Italy, vs. Alexander Zverev (5), Germany

Karen Khachanov (10), Russia, vs. Juan Martin del Potro (8), Argentina

Amanda Anisimova, United States, vs. Aliona Bolsova Zadoinov, Spain

Court 1

Andreja Klepac, Slovenia and Lucie Hradecka (10), Czech Republic, vs. Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (7), United States

Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka (6), Belarus, vs. Jessica Pegula, United States and Desirae Krawczyk, United States

Samantha Stosur, Australia and Shuai Zhang (5), China, vs. Victoria Azarenka, Belarus and Ashleigh Barty (11), Australia

Bruno Soares, Brazil and Nicole Melichar (1), United States, vs. Nikola Mektic, Croatia and Alicja Rosolska (7), Poland