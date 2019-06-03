  1. Home
  2. World

Sunday's Major League Linescores

By The Associated Press, Associated Press
2019/06/03 04:34
INTERLEAGUE
San Francisco 000 221 120—8 11 0
Baltimore 100 000 000—1 4 1

Samardzija, Moronta (7), Watson (8), Smith (9) and Vogt; Ynoa, Kline (6), Straily (7) and Severino. W_Samardzija 3-4. L_Ynoa 0-2. HRs_San Francisco, Longoria (7), Crawford 2 (5). Baltimore, Mancini (12).

___

NATIONAL LEAGUE
Milwaukee 012 010 000—4 9 3
Pittsburgh 001 100 000—2 8 0

Davies, Claudio (9), Burnes (9) and Pina; Lyles, Liriano (7), Crick (8), Rodriguez (9) and Stallings. W_Davies 6-0. L_Lyles 5-3. Sv_Burnes (1). HRs_Milwaukee, Thames (7).

___

Washington 100 100 020—4 9 0
Cincinnati 000 100 000—1 3 1

Scherzer, Doolittle (9) and Suzuki; Gray, Garrett (6), Lorenzen (7), Hernandez (7), R.Iglesias (8), Peralta (9) and Barnhart. W_Scherzer 3-5. L_Gray 2-5. Sv_Doolittle (12).