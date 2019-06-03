Sunday's Major League Linescores

|INTERLEAGUE
|San Francisco
|000
|221
|120—8
|11
|0
|Baltimore
|100
|000
|000—1
|4
|1
Samardzija, Moronta (7), Watson (8), Smith (9) and Vogt; Ynoa, Kline (6), Straily (7) and Severino. W_Samardzija 3-4. L_Ynoa 0-2. HRs_San Francisco, Longoria (7), Crawford 2 (5). Baltimore, Mancini (12).
___
|NATIONAL LEAGUE
|Milwaukee
|012
|010
|000—4
|9
|3
|Pittsburgh
|001
|100
|000—2
|8
|0
Davies, Claudio (9), Burnes (9) and Pina; Lyles, Liriano (7), Crick (8), Rodriguez (9) and Stallings. W_Davies 6-0. L_Lyles 5-3. Sv_Burnes (1). HRs_Milwaukee, Thames (7).
___
|Washington
|100
|100
|020—4
|9
|0
|Cincinnati
|000
|100
|000—1
|3
|1
Scherzer, Doolittle (9) and Suzuki; Gray, Garrett (6), Lorenzen (7), Hernandez (7), R.Iglesias (8), Peralta (9) and Barnhart. W_Scherzer 3-5. L_Gray 2-5. Sv_Doolittle (12).