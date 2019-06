Giro d'Italia Results

Sunday Verona, Italy 21st (Final) Stage

A 17-kilometer (11-mile) individual time trial on the Torricelle Circuit in Verona

1. Chad Haga, United States, Sunweb, 22:07.

2. Victor Campenaerts, Belgium, Lotto Soudal, :04 behind.

3. Thomas De Gendt, Belgium, Lotto Soudal, :06.

4. Damiano Caruso, Italy, Bahrain-Merida, :09.

5. Tobias Ludvigsson, Sweden, Groupama-FDJ, :11.

6. Josef Cerny, Czech Republic, CCC, same time.

7. Pello Bilbao, Spain, Astana, :17.

8. Mattia Cattaneo, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, :20.

9. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, :23.

10. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, :26.

Also

21. Mikel Landa, Spain, Movistar, :57.

36. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 1:12.

Final Overall Standings

1. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 90:01:47.

2. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1:05.

3. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 2:30.

4. Mikel Landa, Spain, Movistar, 2:38.

5. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 5:43.

6. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, 6:56.

7. Miguel Lopez, Colombia, Astana, 7:26.

8. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 7:49.

9. Pavel Sivakov, Russia, Ineos, 8:56.

10. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha-Alpecin, 12:14.