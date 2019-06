BC-TEN--French Open Show Court Schedules

French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Kaia Kanepi, Estonia, vs. Petra Martic (31), Croatia

Leonardo Mayer, Argentina, vs. Roger Federer (3), Switzerland

Juan Ignacio Londero, Argentina, vs. Rafael Nadal (2), Spain

Sloane Stephens (7), United States, vs. Garbine Muguruza (19), Spain

Court Suzanne Lenglen

Marketa Vondrousova, Czech Republic, vs. Anastasija Sevastova (12), Latvia

Donna Vekic (23), Croatia, vs. Johanna Konta (26), Britain

Stefanos Tsitsipas (6), Greece, vs. Stan Wawrinka (24), Switzerland

Kei Nishikori (7), Japan, vs. Benoit Paire, France

Court 1

Lyudmyla Kichenok, Ukraine and Jelena Ostapenko, Latvia, vs. Barbora Strycova, Czech Republic and Su-Wei Hsieh (3), Taiwan

Rajeev Ram, United States and Joe Salisbury (11), Britain, vs. Henri Kontinen, Finland and John Peers (8), Australia

Amandine Hesse, France and Benjamin Bonzi, France, vs. Santiago Gonzalez, Mexico and Lyudmyla Kichenok, Ukraine

Saisai Zheng, China and Ying-Ying Duan, China, vs. Anett Kontaveit, Estonia and Daria Kasatkina, Russia

Abigail Spears, United States and Nadiia Kichenok, Ukraine, vs. Kirsten Flipkens, Belgium and Johanna Larsson (15), Sweden