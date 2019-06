Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Saturday, June 1, 2019

Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (May 31 except Asia and Australia where data is for Jun 1) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:

CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND

Abidjan;25;29;pc;8.74;25;30;rn;25;30;rn

Abu Dhabi;29;40;pc;0;28;39;clr;29;39;clr

Aleppo;21;36;pc;0;20;38;clr;20;37;pc

Algiers;15;21;clr;0;14;24;clr;16;24;clr

Amsterdam;16;23;pc;0.51;15;30;pc;10;19;rn

Anchorage;8;15;rn;0.94;8;15;pc;10;18;pc

Ashgabat;19;29;pc;0;22;32;clr;21;34;clr

Astana;12;27;pc;0;14;28;pc;9;26;clr

Asuncion;13;21;pc;2.11;12;22;pc;12;22;clr

Athens;17;28;clr;0;16;26;rn;16;27;clr

Auckland;10;13;rn;15.49;6;14;pc;11;15;clr

Baghdad;26;42;clr;0;27;44;clr;28;46;clr

Bahrain;32;40;pc;0;31;39;pc;31;38;pc

Banda Aceh;24;32;rn;6.63;24;32;rn;24;33;rn

Bangalore;22;33;pc;8.26;21;32;rn;22;30;rn

Bangkok;28;36;pc;2.41;27;35;pc;27;35;rn

Barcelona;16;22;clr;0;16;22;clr;16;23;pc

Beijing;18;29;rn;0;19;32;pc;20;34;pc

Belgrade;13;17;rn;13.13;16;23;rn;15;23;rn

Berlin;14;27;pc;0.89;19;30;clr;17;32;pc

Bogota;10;17;c;7.77;8;17;c;9;17;rn

Brasilia;17;30;pc;0;17;29;pc;16;29;pc

Bratislava;15;27;pc;0;16;25;rn;16;26;pc

Brisbane;13;23;pc;0;13;21;rn;8;22;clr

Brussels;16;26;pc;0;15;29;pc;11;20;rn

Bucharest;15;24;rn;19.61;17;26;rn;15;26;rn

Budapest;14;26;c;1.02;16;26;rn;16;27;rn

Buenos Aires;9;18;pc;0;11;19;pc;10;19;clr

Bujumbura;18;32;pc;0.99;18;30;pc;17;31;rn

Busan;15;24;pc;0.63;15;25;pc;17;27;pc

Cairo;22;37;clr;0;23;38;clr;23;38;clr

Cape Town;11;16;pc;0;9;19;pc;11;21;pc

Caracas;20;26;rn;7.67;20;25;rn;20;25;rn

Chennai;30;41;pc;0;30;40;clr;30;38;c

Chicago;11;23;rn;0;9;15;clr;12;17;clr

Colombo;27;34;rn;15.82;26;31;rn;26;31;rn

Copenhagen;8;18;pc;2.51;13;18;pc;12;21;c

Dakar;22;25;clr;0;22;25;pc;22;26;clr

Dallas;23;33;pc;0.51;24;32;pc;24;33;pc

Dar es Salaam;21;30;pc;0;21;31;clr;22;31;pc

Denver;11;23;rn;0.23;12;26;rn;13;28;rn

Dhahran;27;43;pc;0;29;43;pc;26;42;pc

Dhaka;26;32;rn;5.72;26;31;rn;27;32;rn

Dili;24;32;pc;0;25;32;pc;24;30;pc

Dubai;30;39;pc;0;29;38;pc;31;39;clr

Dublin;12;18;rn;7.37;9;18;rn;8;16;rn

Dushanbe;16;27;rn;0;14;24;rn;14;25;rn

Gibraltar;18;22;clr;0;17;23;clr;18;24;clr

Hanoi;23;26;rn;11.71;25;31;rn;27;33;rn

Harare;6;22;pc;0;6;22;clr;7;21;clr

Havana;23;31;rn;1.27;23;31;rn;23;31;pc

Helsinki;9;18;pc;10.92;6;16;pc;12;16;pc

Ho Chi Minh City;26;37;rn;0;27;34;rn;26;34;pc

Hong Kong;27;30;rn;21.95;26;31;rn;27;30;rn

Honolulu;24;31;pc;0;24;31;pc;24;31;pc

Hyderabad;29;37;pc;1.27;28;41;pc;28;41;pc

Islamabad;24;41;pc;0;26;41;pc;25;40;pc

Istanbul;18;25;clr;0;18;26;c;18;27;clr

Jakarta;24;33;c;0;25;34;c;25;33;rn

Jeddah;33;41;pc;0;33;38;c;31;40;pc

Jerusalem;19;31;clr;0;19;30;clr;19;30;clr

Johannesburg;5;18;clr;0;5;20;clr;5;20;clr

Kabul;14;32;clr;0;13;32;clr;13;29;clr

Karachi;29;37;clr;0;29;36;pc;29;35;pc

Kathmandu;17;28;pc;0.61;17;26;rn;18;24;pc

Khartoum;29;38;clr;0;30;40;clr;29;40;clr

Kiev;15;26;pc;3.81;16;26;rn;17;27;clr

Kingston;26;31;rn;0.25;26;31;rn;25;32;pc

Kinshasa;22;31;c;1.17;22;31;c;20;31;c

Kolkata;28;37;pc;0;28;34;rn;28;34;rn

Kuala Lumpur;25;32;rn;19.79;25;34;rn;25;33;rn

Kuwait;29;44;clr;0;30;46;clr;29;45;clr

La Paz;-2;17;pc;0;-3;15;pc;-2;14;pc

Lagos;24;30;pc;7.44;25;30;c;24;30;rn

Lima;17;20;pc;0.05;17;20;pc;16;20;pc

Lisbon;18;33;clr;0;15;31;clr;16;27;clr

London;17;26;pc;0;11;24;pc;11;20;pc

Los Angeles;14;22;pc;0;14;21;pc;15;22;pc

Luanda;20;27;pc;0;21;29;pc;21;29;pc

Madrid;16;34;clr;0;18;34;pc;17;33;pc

Male;29;31;pc;8.31;29;32;clr;28;32;rn

Manaus;24;29;rn;3.81;23;30;rn;24;30;rn

Manila;28;34;c;0;28;37;rn;28;36;rn

Mecca;30;43;pc;0;33;42;c;31;44;pc

Melbourne;9;17;c;1.47;8;15;rn;7;11;rn

Mexico City;13;25;rn;2.54;14;23;rn;15;23;rn

Miami;26;32;pc;0;26;32;pc;25;32;rn

Minsk;11;23;pc;0;10;24;clr;12;24;clr

Mogadishu;26;30;pc;0.99;26;30;pc;26;30;c

Montevideo;10;17;pc;0;10;17;pc;8;17;clr

Montreal;13;21;pc;0.08;8;18;rn;7;13;rn

Moscow;13;22;pc;10.39;14;24;pc;11;22;pc

Mumbai;29;33;pc;0;29;32;pc;30;32;pc

Nairobi;15;27;pc;0.23;16;22;pc;15;23;c

New Delhi;30;44;clr;0;30;46;pc;31;46;pc

New York;17;26;pc;0;12;26;rn;11;21;clr

Nicosia;19;34;pc;0;21;34;pc;21;34;pc

Novosibirsk;7;14;pc;1.5;9;18;pc;11;17;rn

Osaka-shi;15;26;pc;0.51;17;24;c;18;27;pc

Oslo;8;16;rn;0;11;18;rn;8;17;rn

Ottawa;12;21;c;0.05;6;19;rn;4;13;c

Pago Pago;26;29;clr;3.33;25;29;clr;26;29;clr

Panama City;25;30;rn;6.1;25;31;rn;25;31;rn

Paramaribo;24;31;pc;1.78;24;31;c;24;29;rn

Paris;16;28;clr;0;16;31;pc;13;22;rn

Perth;11;25;clr;0;11;23;clr;11;22;pc

Phnom Penh;26;35;c;0.99;25;35;c;26;36;rn

Port Moresby;25;32;rn;0;24;32;pc;25;31;rn

Port-au-prince;23;32;rn;5.08;23;33;rn;24;33;pc

Prague;14;26;pc;0.48;15;27;clr;16;28;pc

Pyongyang;13;30;pc;1.32;12;26;c;15;27;clr

Quito;12;20;rn;11.71;13;21;rn;13;21;c

Rabat;15;30;clr;0;15;31;clr;15;29;clr

Recife;24;30;clr;3.38;24;30;pc;24;30;pc

Reykjavik;5;11;pc;0.25;5;10;c;4;11;c

Riga;13;20;pc;2.92;9;18;pc;13;22;clr

Rio de Janeiro;22;28;pc;0;22;29;rn;21;27;rn

Riyadh;27;40;c;0;27;43;c;27;43;pc

Rome;12;25;clr;0;14;26;rn;13;25;pc

Saint Petersburg;11;18;pc;3.91;8;14;rn;11;19;clr

San Francisco;13;20;pc;0;13;18;pc;12;19;clr

San Jose;17;27;rn;13.21;17;28;rn;17;27;rn

San Juan;24;29;rn;19;24;29;rn;25;30;pc

San Salvador;18;24;rn;32.77;19;24;rn;18;24;rn

Sana'a;15;26;pc;0;15;27;pc;14;28;clr

Santiago;4;16;pc;4.47;6;19;pc;7;22;pc

Santo Domingo;22;30;rn;1.27;23;30;rn;23;30;pc

Sao Paulo;13;34;clr;0;13;31;pc;13;27;clr

Seattle;13;24;pc;0.3;11;24;pc;11;20;pc

Seoul;12;26;pc;0;13;27;clr;16;28;clr

Shanghai;19;25;rn;2.74;21;29;pc;22;31;pc

Singapore;27;32;rn;1.3;27;32;c;27;32;rn

Sofia;12;22;rn;7.11;12;21;rn;11;21;rn

St. John's;24;26;rn;6.86;24;29;rn;25;30;rn

Stockholm;9;16;rn;0;10;19;c;14;21;rn

Sydney;13;20;pc;0;11;19;rn;10;18;clr

Taipei City;26;31;rn;0;27;33;pc;26;33;rn

Tallinn;10;19;pc;10.97;6;15;pc;14;20;clr

Tashkent;20;29;rn;0;19;30;pc;18;29;rn

Tbilisi;16;32;clr;0;17;31;pc;19;33;pc

Tehran;17;28;clr;0;18;29;clr;20;31;clr

Tel Aviv;21;30;clr;0;22;30;clr;22;29;clr

Tirana;14;24;rn;0;17;24;rn;17;21;rn

Tokyo;19;25;pc;0;19;25;c;19;26;pc

Toronto;12;16;rn;0;7;18;pc;7;14;clr

Tripoli;16;22;pc;0;15;22;clr;17;24;clr

Tunis;14;24;clr;0;15;27;clr;17;29;clr

Ulan Bator;2;24;c;0;3;18;clr;3;22;c

Vancouver;13;22;pc;0;11;22;c;10;19;clr

Vienna;15;26;pc;0.51;15;26;rn;15;27;pc

Vientiane;25;31;rn;18.54;24;30;rn;25;31;rn

Vilnius;12;22;pc;1.02;8;22;clr;12;25;clr

Warsaw;15;24;pc;0;14;25;clr;15;27;pc

Wellington;9;11;rn;11.66;9;11;rn;11;14;clr

Yangon;26;32;c;9.4;26;30;c;25;33;c

Yerevan;13;31;clr;0;15;31;pc;16;33;pc

Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow

