Friday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Boston
|010
|000
|000—1
|5
|0
|New York
|003
|010
|00x—4
|8
|0
Sale, Brasier (7), J.Taylor (8) and Leon, C.Vazquez; Happ, Ottavino (6), Kahnle (7), Britton (8), Chapman (9) and G.Sanchez. W_Happ 5-3. L_Sale 1-7. Sv_Chapman (16). HRs_Boston, Devers (8). New York, LeMahieu (6).
___
|Minnesota
|100
|020
|002—5
|10
|0
|Tampa Bay
|021
|000
|000—3
|4
|1
Berrios, Rogers (7) and Astudillo; Stanek, Beeks (3), Pagan (6), Alvarado (8), Castillo (8), Kolarek (9) and Zunino. W_Rogers 2-1. L_Castillo 1-4. HRs_Tampa Bay, Kiermaier (6).
___
|Kansas City
|010
|010
|000—2
|7
|0
|Texas
|000
|006
|00x—6
|6
|0
Duffy, Boxberger (6), McCarthy (7) and Maldonado; Jurado, Chavez (7), C.Martin (8), Kelley (9) and Kiner-Falefa. W_Jurado 2-2. L_Duffy 3-2. HRs_Kansas City, Cuthbert. Texas, Gallo (15).
___
|Cleveland
|100
|000
|000—1
|9
|4
|Chicago
|002
|310
|00x—6
|10
|0
Bauer, Olson (8) and Perez; Covey, Osich (7), Minaya (9) and Zavala. W_Covey 1-4. L_Bauer 4-5. HRs_Cleveland, Lindor (7).
___
|INTERLEAGUE
|Detroit
|011
|030
|210—8
|11
|1
|Atlanta
|001
|000
|100—2
|7
|2
Turnbull, B.Farmer (7), Alcantara (8), Reininger (9) and Greiner; Foltynewicz, Swarzak (6), Blevins (7), Winkler (7), Tomlin (8) and McCann. W_Turnbull 3-4. L_Foltynewicz 1-4. HRs_Detroit, Castellanos (6), Goodrum 2 (6), Greiner (4).
___
|San Francisco
|510
|000
|000—6
|9
|2
|Baltimore
|620
|000
|10x—9
|9
|1
Pomeranz, D.Rodriguez (2), Dyson (7), Holland (8) and Posey; Cashner, Fry (6), Givens (7), Bleier (8) and Severino. W_Cashner 6-2. L_Pomeranz 1-6. Sv_Bleier (2). HRs_San Francisco, Yastrzemski (1). Baltimore, Smith Jr. (10), Nunez (14), Mancini (10).
___
|NATIONAL LEAGUE
|Milwaukee
|001
|300
|000—4
|6
|3
|Pittsburgh
|106
|002
|00x—9
|13
|0
Chacin, Peralta (3), Claudio (7) and Grandal; Archer, Liriano (8), F.Vazquez (9) and Stallings. W_Archer 2-5. L_Chacin 3-7. HRs_Milwaukee, Hiura (4), Aguilar (4).
___
|Washington
|010
|110
|000—3
|7
|1
|Cincinnati
|503
|100
|00x—9
|15
|0
Corbin, Guerra (3), Sipp (7), Grace (8) and Gomes; Mahle, Hughes (6), Duke (8), Bowman (9) and Casali. W_Mahle 2-5. L_Corbin 5-3. HRs_Washington, Soto (10). Cincinnati, Casali (2).