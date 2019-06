Friday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Boston 010 000 000—1 5 0 New York 003 010 00x—4 8 0

Sale, Brasier (7), J.Taylor (8) and Leon, C.Vazquez; Happ, Ottavino (6), Kahnle (7), Britton (8), Chapman (9) and G.Sanchez. W_Happ 5-3. L_Sale 1-7. Sv_Chapman (16). HRs_Boston, Devers (8). New York, LeMahieu (6).

Minnesota 100 020 002—5 10 0 Tampa Bay 021 000 000—3 4 1

Berrios, Rogers (7) and Astudillo; Stanek, Beeks (3), Pagan (6), Alvarado (8), Castillo (8), Kolarek (9) and Zunino. W_Rogers 2-1. L_Castillo 1-4. HRs_Tampa Bay, Kiermaier (6).

Kansas City 010 010 000—2 7 0 Texas 000 006 00x—6 6 0

Duffy, Boxberger (6), McCarthy (7) and Maldonado; Jurado, Chavez (7), C.Martin (8), Kelley (9) and Kiner-Falefa. W_Jurado 2-2. L_Duffy 3-2. HRs_Kansas City, Cuthbert. Texas, Gallo (15).

Cleveland 100 000 000—1 9 4 Chicago 002 310 00x—6 10 0

Bauer, Olson (8) and Perez; Covey, Osich (7), Minaya (9) and Zavala. W_Covey 1-4. L_Bauer 4-5. HRs_Cleveland, Lindor (7).

INTERLEAGUE Detroit 011 030 210—8 11 1 Atlanta 001 000 100—2 7 2

Turnbull, B.Farmer (7), Alcantara (8), Reininger (9) and Greiner; Foltynewicz, Swarzak (6), Blevins (7), Winkler (7), Tomlin (8) and McCann. W_Turnbull 3-4. L_Foltynewicz 1-4. HRs_Detroit, Castellanos (6), Goodrum 2 (6), Greiner (4).

San Francisco 510 000 000—6 9 2 Baltimore 620 000 10x—9 9 1

Pomeranz, D.Rodriguez (2), Dyson (7), Holland (8) and Posey; Cashner, Fry (6), Givens (7), Bleier (8) and Severino. W_Cashner 6-2. L_Pomeranz 1-6. Sv_Bleier (2). HRs_San Francisco, Yastrzemski (1). Baltimore, Smith Jr. (10), Nunez (14), Mancini (10).

NATIONAL LEAGUE Milwaukee 001 300 000—4 6 3 Pittsburgh 106 002 00x—9 13 0

Chacin, Peralta (3), Claudio (7) and Grandal; Archer, Liriano (8), F.Vazquez (9) and Stallings. W_Archer 2-5. L_Chacin 3-7. HRs_Milwaukee, Hiura (4), Aguilar (4).

Washington 010 110 000—3 7 1 Cincinnati 503 100 00x—9 15 0

Corbin, Guerra (3), Sipp (7), Grace (8) and Gomes; Mahle, Hughes (6), Duke (8), Bowman (9) and Casali. W_Mahle 2-5. L_Corbin 5-3. HRs_Washington, Soto (10). Cincinnati, Casali (2).