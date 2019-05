BC-TEN--French Open Show Court Schedules

French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Simona Halep (3), Romania, vs. Lesia Tsurenko (27), Ukraine

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. Salvatore Caruso, Italy

Antoine Hoang, France, vs. Gael Monfils (14), France

Serena Williams (10), United States, vs. Sofia Kenin, United States

Court Suzanne Lenglen

Fabio Fognini (9), Italy, vs. Roberto Bautista-Agut (18), Spain

Naomi Osaka (1), Japan, vs. Katerina Siniakova, Czech Republic

Dominic Thiem (4), Austria, vs. Pablo Cuevas, Uruguay

Andrea Petkovic, Germany, vs. Ashleigh Barty (8), Australia

Court 1

Fiona Ferro, France and Diane Parry, France, vs. Zhaoxuan Yang, China and Alicja Rosolska (13), Poland

Monica Puig, Puerto Rico, vs. Iga Swiatek, Poland

Karen Khachanov (10), Russia, vs. Martin Klizan, Slovakia

Amanda Anisimova, United States, vs. Irina-Camelia Begu, Romania