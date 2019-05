BC-TEN--French Open Results

PARIS (AP) — Results Friday from the French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men's Singles

Second Round

Martin Klizan, Slovakia, def. Lucas Pouille (22), France, 7-6 (4), 2-6, 6-3, 3-6, 9-7.

Third Round

Leonardo Mayer, Argentina, def. Nicolas Mahut, France, 3-6, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (3).

Roger Federer (3), Switzerland, def. Casper Ruud, Norway, 6-3, 6-1, 7-6 (8).

Kei Nishikori (7), Japan, def. Laslo Djere (31), Serbia, 6-4, 6-7 (6), 6-3, 4-6, 8-6.

Benoit Paire, France, def. Pablo Carreno-Busta, Spain, 6-2, 4-6, 7-6 (1), ret.

Juan Ignacio Londero, Argentina, def. Corentin Moutet, France, 2-6, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4.

Rafael Nadal (2), Spain, def. David Goffin (27), Belgium, 6-1, 6-3, 4-6, 6-3.

Women's Singles

Second Round

Madison Keys (14), United States, def. Priscilla Hon, Australia, 7-5, 5-7, 6-3.

Sofia Kenin, United States, def. Bianca Vanessa Andreescu (22), Canada, , walkover.

Lesia Tsurenko (27), Ukraine, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 5-7, 7-5, 11-9.

Third Round

Sloane Stephens (7), United States, def. Polona Hercog, Slovenia, 6-3, 5-7, 6-4.

Garbine Muguruza (19), Spain, def. Elina Svitolina (9), Ukraine, 6-3, 6-3.

Donna Vekic (23), Croatia, def. Belinda Bencic (15), Switzerland, 6-4, 6-1.

Johanna Konta (26), Britain, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 6-2, 6-1.

Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Carla Suarez-Navarro (28), Spain, 6-4, 6-4.

Anastasija Sevastova (12), Latvia, def. Elise Mertens (20), Belgium, 6-7 (3), 6-4, 11-9.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Veronika Kudermetova, Russia, 4-6, 6-3, 6-0.

Petra Martic (31), Croatia, def. Karolina Pliskova (2), Czech Republic, 6-3, 6-3.

Men's Doubles

First Round

Leander Paes, India and Benoit Paire, France, def. Martin Klizan, Slovakia and Dominic Inglot, Britain, 6-4, 6-4.

Gregoire Barrere, France and Quentin Halys, France, def. David Vega Hernandez, Spain and Alex de Minaur, Australia, 6-4, 7-6 (7).

Second Round

Fabrice Martin, France and Jeremy Chardy, France, def. Matwe Middelkoop, Netherlands and Tim Puetz, Germany, 7-6 (4), 6-2.

Rajeev Ram, United States and Joe Salisbury (11), Britain, def. Tristan Lamasine, France and Enzo Couacaud, France, 6-4, 6-7 (4), 7-5.

Henri Kontinen, Finland and John Peers (8), Australia, def. Marcelo Demoliner, Brazil and Divij Sharan, India, 6-3, 6-4.

Federico Delbonis, Argentina and Guillermo Duran, Argentina, def. Casper Ruud, Norway and Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-0, 1-6, 6-2.

Mikhail Kukushkin, Kazakhstan and Joran Vliegen, Belgium, def. Feliciano Lopez Diaz-Guerra, Spain and Pablo Cuevas, Uruguay, 6-3, 3-6, 6-4.

Rohan Bopanna, India and Marius Copil, Romania, def. Benjamin Bonzi, France and Antoine Hoang, France, 6-4, 6-4.

Janko Tipsarevic, Serbia and Dusan Lajovic, Serbia, def. Igor Zelenay, Slovakia and Denys Molchanov, Ukraine, 7-5, 7-6 (5).

Oliver Marach, Austria and Mate Pavic (4), Croatia, def. Elliot Benchetrit, France and Geoffrey Blancaneaux, France, 6-4, 7-5.

Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (10), Netherlands, def. Ricardas Berankis, Lithuania and Yoshihito Nishioka, Japan, 6-3, 6-3.

Guido Pella, Argentina and Diego Schwartzman, Argentina, def. Lorenzo Sonego, Italy and Matteo Berrettini, Italy, 6-1, 6-3.

Women's Doubles

Second Round

Abigail Spears, United States and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Maria Jose Martinez Sanchez, Spain and Sara Sorribes Tormo, Spain, 6-2, 2-6, 6-3.

Kirsten Flipkens, Belgium and Johanna Larsson (15), Sweden, def. Vitalia Diatchenko, Russia and Natela Dzalamidze, Russia, 6-2, 6-0.

Andreja Klepac, Slovenia and Lucie Hradecka (10), Czech Republic, def. Andrea Petkovic, Germany and Sofia Kenin, United States, 6-4, 3-6, 6-3.

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (7), United States, def. Vera Zvonareva, Russia and Ekaterina Alexandrova, Russia, 5-7, 6-4, 6-4.

Saisai Zheng, China and Ying-Ying Duan, China, def. Anna-Lena Groenefeld, Germany and Demi Schuurs (9), Netherlands, 6-3, 6-2.

Anett Kontaveit, Estonia and Daria Kasatkina, Russia, def. Latisha Chan, Taiwan and Hao-Ching Chan (8), Taiwan, 3-6, 6-3, 6-4.

Jessica Pegula, United States and Desirae Krawczyk, United States, def. Katarina Srebotnik, Slovenia and Raquel Atawo, United States, 7-5, 6-3.

Barbora Strycova, Czech Republic and Su-Wei Hsieh (3), Taiwan, def. Shelby Rogers, United States and Monica Puig, Puerto Rico, 6-2, 7-5.

Laura Siegemund, Germany and Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Xenia Knoll, Switzerland and Amanda Anisimova, United States, 5-0, ret.

Mixed Doubles

First Round

Ivan Dodig, Croatia and Latisha Chan, Taiwan, def. Juan Sebastian Cabal, Colombia and Abigail Spears, United States, 7-6 (5), 6-2.

Aisam Qureshi, Pakistan and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Artem Sitak, New Zealand and Makoto Ninomiya, Japan, 3-6, 6-2, 10-4.

Timea Babos, Hungary and Marton Fucsovics, Hungary, def. Tristan Lamasine, France and Manon Arcangioli, France, 7-6 (5), 6-4.