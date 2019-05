CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 503 Sep 509 3-4 Dec 523 1-4 Mar 536 1-4 May 541 1-2 Jul 538 1-4 Sep 544 3-4 Dec 556 3-4 Mar 563 1-4 May 566 1-2 Jul 555 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 427 Sep 436 Dec 443 3-4 Mar 451 1-2 May 452 3-4 Jul 453 3-4 Sep 420 1-2 Dec 416 Mar 423 1-2 May 429 Jul 432 1-2 Sep 409 1-2 Dec 410 3-4 Jul 426 1-2 Dec 414 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 314 1-2 Sep 298 1-2 Dec 285 3-4 Mar 286 May 283 1-2 Jul 281 Sep 281 Dec 281 Mar 281 May 281 Jul 281 Sep 281 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 877 3-4 Aug 884 1-2 Sep 891 3-4 Nov 904 3-4 Jan 916 Mar 921 3-4 May 928 Jul 937 Aug 939 1-2 Sep 935 1-4 Nov 934 1-2 Jan 942 1-2 Mar 948 1-4 May 955 1-2 Jul 964 3-4 Aug 964 3-4 Sep 954 3-4 Nov 944 1-2 Jul 948 1-4 Nov 936 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.59 Aug 27.72 Sep 27.85 Oct 27.99 Dec 28.31 Jan 28.50 Mar 28.75 May 29.09 Jul 29.44 Aug 29.57 Sep 29.70 Oct 29.77 Dec 29.98 Jan 30.22 Mar 30.55 May 30.82 Jul 31.08 Aug 31.20 Sep 31.30 Oct 31.30 Dec 31.35 Jul 31.35 Oct 31.35 Dec 31.35 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 321.30 Aug 322.70 Sep 324.20 Oct 325.90 Dec 329.20 Jan 330.10 Mar 329.70 May 329.70 Jul 331.20 Aug 331.10 Sep 330.70 Oct 329.40 Dec 330.20 Jan 329.40 Mar 330.70 May 330.70 Jul 333.60 Aug 333.60 Sep 333.60 Oct 333.60 Dec 332.00 Jul 332.00 Oct 332.00 Dec 332.00