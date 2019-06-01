Giro d'Italia Results

|Friday
|San Martino di Castrozza, Italy
|19th Stage
A 151-kilometer (93-mile) route from Treviso:
1. Esteban Chaves, Colombia, Mitchelton-Scott, 4:01:31.
2. Andrea Vendrame, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, :10 seconds behind.
3. Amaro Antunes, Portugal, CCC Team, :12.
4. Giovanni Carboni, Italy, Bardiani CSF, :24.
5. Pieter Serry, Belgium, Deceuninck-QuickStep, :32.
6. François Bidard, France, AG2R La Mondiale, :35.
7. Marco Canola, Italy, Nippo-Vini Fantini-Faizane, 1:02.
8. Manuele Boaro, Italy, Astana Pro Team, 1:37.
9. Manuel Senni, Italy, Bardiani CSF, 1:53.
10. Olivier Le Gac, France, Groupama-FDJ, 2:33.
|Also
14. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 6:29.
15. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, same time.
16. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, same time.
17. Mikel Landa, Spain, Movistar, same time.
19. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, same time.
|Overall Standings
|(After 19 stages)
1. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 83:53:33.
2. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1:54.
3. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 2:16.
4. Mikel Landa, Spain, Movistar, 3:03.
5. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 5:07.
6. Miguel Lopez, Colombia, Astana, 5:33.
7. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, 6:48.
8. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 7:17.
9. Pavel Sivakov, Russia, Ineos, 8:27.
10. Davide Formolo, Italy, Bora-Hansgrohe, 10:06.