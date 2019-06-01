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Giro d'Italia Results

By The Associated Press, Associated Press
2019/06/01 02:26
Friday
San Martino di Castrozza, Italy
19th Stage

A 151-kilometer (93-mile) route from Treviso:

1. Esteban Chaves, Colombia, Mitchelton-Scott, 4:01:31.

2. Andrea Vendrame, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, :10 seconds behind.

3. Amaro Antunes, Portugal, CCC Team, :12.

4. Giovanni Carboni, Italy, Bardiani CSF, :24.

5. Pieter Serry, Belgium, Deceuninck-QuickStep, :32.

6. François Bidard, France, AG2R La Mondiale, :35.

7. Marco Canola, Italy, Nippo-Vini Fantini-Faizane, 1:02.

8. Manuele Boaro, Italy, Astana Pro Team, 1:37.

9. Manuel Senni, Italy, Bardiani CSF, 1:53.

10. Olivier Le Gac, France, Groupama-FDJ, 2:33.

Also

14. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 6:29.

15. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, same time.

16. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, same time.

17. Mikel Landa, Spain, Movistar, same time.

19. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, same time.

Overall Standings
(After 19 stages)

1. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 83:53:33.

2. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1:54.

3. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 2:16.

4. Mikel Landa, Spain, Movistar, 3:03.

5. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 5:07.

6. Miguel Lopez, Colombia, Astana, 5:33.

7. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, 6:48.

8. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 7:17.

9. Pavel Sivakov, Russia, Ineos, 8:27.

10. Davide Formolo, Italy, Bora-Hansgrohe, 10:06.