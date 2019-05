BC-TEN--French Open Show Court Schedules

French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Petra Martic (31), Croatia, vs. Karolina Pliskova (2), Czech Republic

Garbine Muguruza (19), Spain, vs. Elina Svitolina (9), Ukraine

David Goffin (27), Belgium, vs. Rafael Nadal (2), Spain

Stefanos Tsitsipas (6), Greece, vs. Filip Krajinovic, Serbia

Court Suzanne Lenglen

Elise Mertens (20), Belgium, vs. Anastasija Sevastova (12), Latvia

Casper Ruud, Norway, vs. Roger Federer (3), Switzerland

Sloane Stephens (7), United States, vs. Polona Hercog, Slovenia

Stan Wawrinka (24), Switzerland, vs. Grigor Dimitrov, Bulgaria

Court 1

Matwe Middelkoop, Netherlands and Tim Puetz, Germany, vs. Fabrice Martin, France and Jeremy Chardy, France

Kei Nishikori (7), Japan, vs. Laslo Djere (31), Serbia

David Vega Hernandez, Spain and Alex de Minaur, Australia, vs. Gregoire Barrere, France and Quentin Halys, France

Belinda Bencic (15), Switzerland, vs. Donna Vekic (23), Croatia