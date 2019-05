New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2434 Down 11 Jul 2443 2454 2405 2428 Down 10 Sep 2443 2456 2413 2434 Down 11 Dec 2455 2460 2424 2443 Down 10 Mar 2439 2448 2415 2433 Down 10 May 2448 2448 2426 2438 Down 10 Jul 2454 2456 2447 2447 Down 10 Sep 2462 2467 2458 2458 Down 10 Dec 2471 2477 2467 2469 Down 9 Mar 2477 Down 9