Giro d'Italia Results

Thursday Santa Maria di Sala, Italy 18th Stage

A 222-kilometer (138-mile), mostly downhill stage from Valdaora to Santa Maria di Sala, with a Category 4 climb midway

1. Damiano Cima, Italy, Nippo-Vini Fantini-Faizane', 4:56.04.

2. Pascal Ackermann, Germany, Bora-Hansgrohe, same time.

3. Simone Consonni, Italy, UAE Team Emirates, same time.

4. Florian Senechal, France, Deceuninck-QuickStep, same time.

5. Ryan Gibbons, South Africa, Dimension Data, same time.

6. Manuel Belletti, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, same time.

7. Davide Cimolai, Italy, Israel Cycling Academy, same time.

8. Arnaud Demare, France, Groupama-FDJ, same time.

9. Sean Bennett, United States, EF Education First, same time.

10. Mirco Maestri, Italy, Bardiani CSF, same time.

Also

33. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, same time.

35. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, same time.

42. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, same time.

46. Mikel Landa, Spain, Movistar, same time.

Overall Standings (After 18 stages)

1. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 79:44:22.

2. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1:54.

3. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 2:16.

4. Mikel Landa, Spain, Movistar, 3:03.

5. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 5:07.

6. Miguel Lopez, Colombia, Astana, 6:17.

7. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, 6:48.

8. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 7:13.

9. Pavel Sivakov, Russia, Ineos, 8:21.

10. Davide Formolo, Italy, Bora-Hansgrohe, 8:59.