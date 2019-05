BC-TEN--French Open Results

French Open Results

PARIS (AP) — Results Thursday from the French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men's Singles

Second Round

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 6-1, 6-4, 6-3.

Salvatore Caruso, Italy, def. Gilles Simon (26), France, 6-1, 6-2, 6-4.

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Radu Albot, Moldova, 7-6 (2), 7-6 (3), 6-7 (4), 6-2.

Roberto Bautista-Agut (18), Spain, def. Taylor Fritz, United States, 6-2, 6-3, 6-2.

Dusan Lajovic (30), Serbia, def. Elliot Benchetrit, France, 6-3, 6-3, 6-4.

Alexander Zverev (5), Germany, def. Mikael Ymer, Sweden, 6-1, 6-3, 7-6 (3).

Dominic Thiem (4), Austria, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-3, 6-7 (6), 6-3, 7-5.

Pablo Cuevas, Uruguay, def. Kyle Edmund (28), Britain, 7-6 (3), 6-3, 2-1, ret.

Antoine Hoang, France, def. Fernando Verdasco (23), Spain, 6-4, 3-6, 7-6 (5), 7-5.

Gael Monfils (14), France, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-4, 6-4.

Jordan Thompson, Australia, def. Ivo Karlovic, Croatia, 6-3, 6-4, 6-7 (2), 6-3.

Leonardo Mayer, Argentina, def. Diego Schwartzman (17), Argentina, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5.

Women's Singles

Second Round

Naomi Osaka (1), Japan, def. Victoria Azarenka, Belarus, 4-6, 7-5, 6-3.

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Maria Sakkari (29), Greece, 7-6 (5), 6-7 (8), 6-3.

Anna Blinkova, Russia, def. Caroline Garcia (24), France, 1-6, 6-4, 6-4.

Serena Williams (10), United States, def. Kurumi Nara, Japan, 6-3, 6-2.

Andrea Petkovic, Germany, def. Su-Wei Hsieh (25), Taiwan, 4-6, 6-3, 8-6.

Ashleigh Barty (8), Australia, def. Danielle Rose Collins, United States, 7-5, 6-1.

Monica Puig, Puerto Rico, def. Daria Kasatkina (21), Russia, 6-3, 6-1.

Iga Swiatek, Poland, def. Qiang Wang (16), China, 6-3, 6-0.

Amanda Anisimova, United States, def. Aryna Sabalenka (11), Belarus, 6-4, 6-2.

Irina-Camelia Begu, Romania, def. Karolina Muchova, Czech Republic, 1-6, 6-3, 6-4.

Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Samantha Stosur, Australia, 3-6, 6-1, 6-4.

Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, def. Sorana Cirstea, Romania, 7-6 (5), 7-6 (3).

Belinda Bencic (15), Switzerland, def. Laura Siegemund, Germany, 4-6, 6-4, 6-4.

Men's Doubles

First Round

Rajeev Ram, United States and Joe Salisbury (11), Britain, def. Filip Krajinovic, Serbia and Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 4-5, ret.

Jurgen Melzer, Austria and Nicolas Mahut (13), France, def. Andreas Seppi, Italy and Marco Cecchinato, Italy, 6-2, 6-2.

Second Round

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, def. Wesley Koolhof, Netherlands and Marcus Daniell, New Zealand, 4-6, 6-2, 6-4.

Frederik Nielsen, Denmark and Robin Haase (14), Netherlands, def. Daniel Evans, Britain and Cameron Norrie, Britain, 2-6, 6-2, 6-3.

Bob Bryan, United States and Mike Bryan (7), United States, def. Ken Skupski, Britain and Neal Skupski, Britain, 7-5, 7-6 (6).

Women's Doubles

First Round

Maria Jose Martinez Sanchez, Spain and Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Elixane Lechemia, France and Estelle Cascino, France, 6-3, 6-4.

Vitalia Diatchenko, Russia and Natela Dzalamidze, Russia, def. Mandy Minella, Luxembourg and Alison van Uytvanck, Belgium, 5-7, 6-2, 6-2.

Kirsten Flipkens, Belgium and Johanna Larsson (15), Sweden, def. Jessica Moore, Australia and Monique Adamczak, Australia, 6-2, 7-6 (2).

Vera Zvonareva, Russia and Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia and Anastasija Sevastova, Latvia, 6-2, 7-6 (5).

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (7), United States, def. Alison Riske, United States and Jennifer Brady, United States, 6-2, 4-6, 6-2.

Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (4), Canada, def. Irina Maria Bara, Romania and Dalila Jakupovic, Slovenia, 6-1, 1-6, 6-2.

Fiona Ferro, France and Diane Parry, France, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus and Taylor Townsend, United States, 6-4, 7-5.

Zhaoxuan Yang, China and Alicja Rosolska (13), Poland, def. Evgeniya Rodina, Russia and Polona Hercog, Slovenia, 6-2, 6-2.

Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka (6), Belarus, def. Tatjana Maria, Germany and Heather Watson, Britain, 6-3, 6-2.

Oksana Kalashnikova, Georgia and Rebecca Peterson, Sweden, def. Aubane Droguet, France and Selena Janicijevic, France, 6-2, 6-2.

Magdalena Rybarikova, Slovakia and Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Amandine Hesse, France and Jessika Ponchet, France, 2-6, 6-3, 6-3.

Samantha Stosur, Australia and Shuai Zhang (5), China, def. Galina Voskoboeva, Kazakhstan and Veronika Kudermetova, Russia, 6-3, 6-0.

Belinda Bencic, Switzerland and Viktoria Kuzmova, Slovakia, def. Pauline Parmentier, France and Chloe Paquet, France, 7-5, 5-7, 6-4.

Laura Siegemund, Germany and Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Raluca-Ioana Olaru, Romania and Darija Jurak (16), Croatia, 6-2, 6-3.

Alize Cornet, France and Petra Martic, Croatia, def. Alexa Guarachi Mathison, Chile and Tamara Zidansek, Slovenia, 6-1, 6-0.

Mixed Doubles

First Round

Edouard Roger-Vasselin, France and Andreja Klepac, Slovenia, def. Jonathan Eysseric, France and Alize Cornet, France, 6-2, 4-6, 10-5.

Santiago Gonzalez, Mexico and Lyudmyla Kichenok, Ukraine, def. Divij Sharan, India and Shuko Aoyama, Japan, 6-3, 2-6, 10-7.

Robert Farah, Colombia and Anna-Lena Groenefeld (8), Germany, def. Maximo Gonzalez, Argentina and Zhaoxuan Yang, China, 6-1, 6-3.