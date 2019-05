Wednesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Texas 300 002 021—8 13 0 Seattle 001 303 000—7 11 3

Leclerc, Smyly (2), Chavez (7), Kelley (9) and Mathis, Kiner-Falefa; LeBlanc, Biddle (6), A.Adams (6), Elias (8), Bass (8) and T.Murphy, Narvaez. W_Chavez 1-1. L_Bass 0-1. Sv_Kelley (6). HRs_Seattle, Beckham (10), Haniger (14).

___

Los Angeles 200 010 202 05—12 16 0 Oakland 001 000 222 00— 7 12 2

(11 innings)

Canning, J.Anderson (7), Buttrey (7), L.Garcia (8), H.Robles (9), N.Ramirez (10) and Lucroy; Hendriks, Mengden (2), Buchter (6), Petit (6), Wang (8), Treinen (9), Trivino (10), Brooks (11) and Hundley, Phegley. W_N.Ramirez 2-0. L_Trivino 2-1. HRs_Los Angeles, Puello (1). Oakland, Canha (9), Olson (7), Semien (7).

___

Detroit 000 100 012—4 6 1 Baltimore 100 100 000—2 5 0

R.Carpenter, N.Ramirez (6), Greene (9) and Hicks; Means, Givens (7), Bleier (8), Kline (9) and Wynns. W_N.Ramirez 1-0. L_Kline 1-2. Sv_Greene (18). HRs_Detroit, Dixon (5), Hicks (3). Baltimore, Broxton (2).

___

Cleveland 213 112 400—14 18 1 Boston 120 300 030— 9 14 0

Bieber, Perez (6), Cole (8), T.Olson (8), Wittgren (9), Hand (9) and Plawecki; Weber, J.Taylor (5), Brewer (6), Velazquez (7), Hembree (9) and Vazquez. W_Bieber 4-2. L_Weber 1-1. Sv_Hand (15). HRs_Cleveland, Santana (10). Boston, Betts (9), Benintendi (6), Bogaerts (10), Bradley Jr. (4).

___

Toronto 200 000 010 00—3 12 0 Tampa Bay 001 020 000 01—4 14 0

(11 innings)

Thornton, Hudson (5), Biagini (7), Law (9), Shafer (10) and Jansen; Snell, Roe (7), Kolarek (7), Alvarado (8), Wood (8), Castillo (11) and Kratz, d'Arnaud. W_Castillo 1-3. L_Shafer 0-1. HRs_Toronto, Gurriel Jr. (4).

___

Kansas City 010 004 020—7 15 0 Chicago 250 000 01x—8 10 0

Sparkman, J.Lopez (2), Boxberger (7), Kennedy (8) and Maldonado, Gallagher; R.Lopez, Fry (6), Marshall (7), K.Herrera (8), Colome (9) and McCann. W_K.Herrera 2-3. L_Kennedy 0-2. Sv_Colome (11). HRs_Kansas City, Soler (13). Chicago, Abreu (14), Moncada (10).

___

INTERLEAGUE San Diego 000 000 000—0 4 1 New York 210 011 20x—7 10 1

Paddack, Warren (6), Perdomo (7) and Hedges, A.Allen; Paxton, Green (5), Ottavino (6), Holder (7), Cortes Jr. (9) and Romine. W_Holder 4-2. L_Paddack 4-3. HRs_New York, Voit (14), Torres (14), Urshela (3), LeMahieu (5).

___

Chicago 101 000 000—2 7 0 Houston 000 100 000—1 4 0

Hendricks, Cishek (9) and Contreras; Miley, Devenski (8), Harris (9) and Chirinos. W_Hendricks 5-4. L_Miley 5-3. Sv_Cishek (5). HRs_Chicago, Schwarber (10), Bryant (13).

___

NATIONAL LEAGUE Pittsburgh 000 003 400—7 15 0 Cincinnati 000 000 011—2 7 0

Brault, R.Rodriguez (6), Liriano (6), Holmes (7) and El.Diaz; DeSclafani, Lorenzen (6), Bowman (8), R.Iglesias (9) and Casali. W_Brault 2-1. L_DeSclafani 2-3. HRs_Pittsburgh, Bell (18), Moran (5). Cincinnati, Senzel (4).

___

San Francisco 000 100 001—2 6 0 Miami 001 000 21x—4 11 1

Bumgarner, Melancon (7), S.Dyson (8) and Posey; P.Lopez, N.Anderson (7), Guerrero (8), Romo (9) and Alfaro. W_N.Anderson 2-2. L_Bumgarner 3-5. Sv_Romo (11). HRs_San Francisco, Belt (8).

___

St. Louis 000 100 030— 4 8 1 Philadelphia 202 250 00x—11 12 1

G.Cabrera, Wacha (4), T.Webb (5), Brebbia (7) and Wieters; Nola, Nicasio (8), Hammer (9) and Realmuto, Knapp. W_Nola 6-0. L_G.Cabrera 0-1. HRs_St. Louis, Wieters (2). Philadelphia, Franco (8), McCutchen (9), Kingery (3), Harper (10).

___

Washington 440 150 000—14 15 0 Atlanta 000 000 400— 4 6 0

A.Sanchez, McGowin (7) and Suzuki; Gausman, Toussaint (2), Winkler (5), Newcomb (5), Blevins (7), J.Webb (8), Tomlin (9) and Flowers. W_A.Sanchez 1-6. L_Gausman 2-4. Sv_McGowin (1). HRs_Washington, Adams (5), Soto (9). Atlanta, Riley (7).

___

Arizona 020 011 000—4 11 1 Colorado 100 310 00x—5 10 0

Ray, Crichton (5), Hirano (6), Y.Lopez (7), Chafin (8) and Kelly, Avila; Hoffman, Oh (6), Estevez (7), Shaw (8), Oberg (9) and Iannetta. W_Hoffman 1-1. L_Ray 4-2. Sv_Oberg (1). HRs_Arizona, Jones (11), Kelly (5).

___

New York 210 021 200—8 13 0 Los Angeles 021 000 114—9 15 1

Syndergaard, Gsellman (7), Familia (8), Ed.Diaz (9) and Ramos; Buehler, P.Baez (6), Urias (7), Y.Garcia (8), Alexander (9) and W.Smith, Ru.Martin. W_Alexander 3-1. L_Ed.Diaz 1-3. HRs_New York, Smith (2), Rosario (6), Alonso 2 (19). Los Angeles, Pederson (16), Seager (6), Muncy (11).