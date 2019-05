CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 490 1-2 Sep 498 3-4 Dec 512 Mar 525 May 530 1-2 Jul 530 1-4 Sep 537 1-4 Dec 549 1-4 Mar 558 1-4 May 561 1-2 Jul 552 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 418 3-4 Sep 428 Dec 435 3-4 Mar 444 1-2 May 447 Jul 449 Sep 420 1-2 Dec 419 Mar 426 3-4 May 432 1-2 Jul 436 Sep 418 Dec 418 3-4 Jul 433 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 315 Sep 291 Dec 284 1-2 Mar 286 1-2 May 284 Jul 281 1-2 Sep 281 1-2 Dec 281 1-2 Mar 281 1-2 May 281 1-2 Jul 281 1-2 Sep 281 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 872 Aug 878 1-2 Sep 885 1-2 Nov 898 1-2 Jan 909 3-4 Mar 915 1-2 May 922 3-4 Jul 932 3-4 Aug 935 1-4 Sep 933 Nov 935 1-4 Jan 943 1-2 Mar 949 1-4 May 956 3-4 Jul 966 1-4 Aug 966 1-2 Sep 964 3-4 Nov 954 3-4 Jul 958 1-2 Nov 948 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.73 Aug 27.84 Sep 27.95 Oct 28.08 Dec 28.38 Jan 28.59 Mar 28.83 May 29.16 Jul 29.51 Aug 29.65 Sep 29.80 Oct 29.88 Dec 30.09 Jan 30.33 Mar 30.68 May 30.97 Jul 31.29 Aug 31.42 Sep 31.52 Oct 31.52 Dec 31.57 Jul 31.57 Oct 31.57 Dec 31.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 319.00 Aug 320.10 Sep 321.70 Oct 323.10 Dec 326.20 Jan 327.40 Mar 327.10 May 327.90 Jul 329.70 Aug 329.80 Sep 329.60 Oct 328.70 Dec 329.20 Jan 328.20 Mar 329.50 May 329.50 Jul 332.40 Aug 332.40 Sep 332.40 Oct 332.40 Dec 330.80 Jul 330.80 Oct 330.80 Dec 330.80