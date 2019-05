Giro d'Italia Results

Tuesday Ponte di Legno, Italy 16th Stage

A 194-kilometer (121-mile), weather-altered Alpine ride from Lovere to Ponte di Legno, with a Category 1 climb following a pair of Category 3s

1. Giulio Ciccone, Italy, Trek-Segafredo, 5:36:24.

2. Jan Hirt, Czech Republic, Astana, same time.

3. Fausto Masnada, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, 1:20 behind.

4. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1:41.

5. Hugh John Carthy, Britain, EF Education First, same time.

6. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, same time.

7. Mikel Landa, Spain, Movistar, same time.

8. Joe Dombrowski, United States, EF Education First, same time.

9. Damiano Caruso, Italy, Bahrain-Merida, 1:49.

10. Mattia Cattaneo, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, 2:03.

Overall Standings (After 16 stages)

1. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 70:02:05.

2. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1:47.

3. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 2:09.

4. Mikel Landa, Spain, Movistar, 3:15.

5. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 5:00.

6. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, 5:40.

7. Miguel Lopez, Colombia, Astana, 6:17.

8. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 6:46.

9. Pavel Sivakov, Russia, Ineos, 7:51.

10. Jan Polanc, Slovenia, UAE Team Emirates, 8:06.