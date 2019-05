CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 504 3-4 Sep 512 Dec 523 3-4 Mar 535 1-4 May 539 3-4 Jul 537 3-4 Sep 543 3-4 Dec 555 Mar 563 3-4 May 567 Jul 558 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 420 1-4 Sep 429 1-2 Dec 437 Mar 446 1-2 May 449 1-4 Jul 451 3-4 Sep 419 1-2 Dec 417 3-4 Mar 425 1-4 May 430 1-4 Jul 434 1-4 Sep 417 3-4 Dec 418 3-4 Jul 433 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 316 3-4 Sep 295 3-4 Dec 287 Mar 288 May 285 1-2 Jul 283 Sep 283 Dec 283 Mar 283 May 283 Jul 283 Sep 283 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 856 Aug 862 3-4 Sep 869 1-2 Nov 882 1-2 Jan 894 1-2 Mar 901 1-2 May 910 3-4 Jul 921 3-4 Aug 925 Sep 924 Nov 927 3-4 Jan 936 Mar 942 1-2 May 950 3-4 Jul 960 Aug 961 3-4 Sep 960 Nov 953 3-4 Jul 957 1-2 Nov 947 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.29 Aug 27.41 Sep 27.54 Oct 27.68 Dec 27.99 Jan 28.19 Mar 28.45 May 28.79 Jul 29.13 Aug 29.27 Sep 29.41 Oct 29.52 Dec 29.74 Jan 29.98 Mar 30.33 May 30.63 Jul 30.90 Aug 31.04 Sep 31.14 Oct 31.14 Dec 31.19 Jul 31.19 Oct 31.19 Dec 31.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 312.80 Aug 313.90 Sep 315.50 Oct 316.90 Dec 320.00 Jan 321.30 Mar 321.40 May 322.50 Jul 324.50 Aug 324.70 Sep 324.70 Oct 324.50 Dec 325.20 Jan 324.50 Mar 325.80 May 325.80 Jul 328.70 Aug 328.70 Sep 328.70 Oct 328.70 Dec 327.10 Jul 327.10 Oct 327.10 Dec 327.10