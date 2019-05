BC-TEN--French Open Results

PARIS (AP) — Results Monday from the French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men's Singles

First Round

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Hubert Hurkacz, Poland, 6-4, 6-2, 6-2.

Henri Laaksonen, Switzerland, def. Pedro Martinez, Spain, 6-1, 6-0, 7-6 (4).

Salvatore Caruso, Italy, def. Jaume Antoni Munar Clar, Spain, 7-5, 4-6, 6-3, 6-3.

Gilles Simon (26), France, def. Sergiy Stakhovsky, Ukraine, 6-3, 6-3, 6-4.

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Denis Shapovalov (20), Canada, 7-6 (1), 6-3, 6-4.

Radu Albot, Moldova, def. Tennys Sandgren, United States, 7-6 (3), 7-6 (1), 3-6, 6-1.

Lloyd Harris, South Africa, def. Lukas Rosol, Czech Republic, 6-1, 4-6, 2-6, 6-1, 6-2.

Borna Coric (13), Croatia, def. Aljaz Bedene, Slovenia, 6-1, 6-7 (4), 6-4, 6-4.

Dominic Thiem (4), Austria, def. Tommy Paul, United States, 6-4, 4-6, 7-6 (5), 6-2.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Rudolf Molleker, Germany, 7-5, 6-7 (4), 6-1, 7-6 (2).

Pablo Cuevas, Uruguay, def. Maxime Janvier, France, 6-4, 6-4, 6-2.

Jeremy Chardy, France, vs. Kyle Edmund (28), Britain, 6-7 (1), 7-5, 4-6, 6-4, 5-5, susp.

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Alexandre Muller, France, 6-4, 6-4, 6-2.

Filip Krajinovic, Serbia, def. Frances Tiafoe (32), United States, 6-2, 4-6, 6-3, 3-6, 6-0.

Stan Wawrinka (24), Switzerland, def. Jozef Kovalik, Slovakia, 6-1, 6-7 (3), 6-2, 6-3.

Christian Garin, Chile, def. Reilly Opelka, United States, 7-6 (0), 7-5, 7-6 (7).

Jo-Wilfried Tsonga, France, def. Peter Gojowczyk, Germany, 7-6 (4), 6-1, 4-6, 6-3.

Alex de Minaur (21), Australia, def. Bradley Klahn, United States, 6-1, 6-4, 6-4.

Pablo Carreno-Busta, Spain, def. Joao Sousa, Portugal, 6-3, 6-1, 6-2.

Benoit Paire, France, def. Marius Copil, Romania, 6-4, 6-7 (5), 6-0, 6-1.

Pierre-Hugues Herbert, France, def. Daniil Medvedev (12), Russia, 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.

Juan Ignacio Londero, Argentina, def. Nikoloz Basilashvili (15), Georgia, 6-4, 6-1, 6-3.

Richard Gasquet, France, def. Mischa Zverev, Germany, 6-3, 6-4, 6-3.

Corentin Moutet, France, def. Alexey Vatutin, Russia, 6-4, 7-6 (6), 6-4.

Guido Pella (19), Argentina, def. Guido Andreozzi, Argentina, 7-6 (2), 6-4, 1-6, 6-1.

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Denis Kudla, United States, 6-0, 6-7 (7), 5-7, 6-3, 6-4.

Yannick Maden, Germany, def. Kimmer Coppejans, Belgium, 7-6 (0), 7-5, 6-3.

Rafael Nadal (2), Spain, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-2, 6-1, 6-3.

Women's Singles

First Round

Serena Williams (10), United States, def. Vitalia Diatchenko, Russia, 2-6, 6-1, 6-0.

Kurumi Nara, Japan, vs. Dalila Jakupovic, Slovenia, 7-5, 5-7, 0-0, susp.

Sofia Kenin, United States, def. Giulia Gatto-Monticone, Italy, 6-3, 5-7, 6-2.

Marie Bouzkova, Czech Republic, vs. Bianca Vanessa Andreescu (22), Canada, 7-5, 4-6, 0-0, susp.

Su-Wei Hsieh (25), Taiwan, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-4, 3-6, 6-0.

Andrea Petkovic, Germany, def. Alison Riske, United States, 2-6, 6-3, 7-5.

Danielle Rose Collins, United States, def. Tatjana Maria, Germany, 6-0, 6-2.

Ashleigh Barty (8), Australia, def. Jessica Pegula, United States, 6-3, 6-3.

Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Mihaela Buzarnescu (30), Romania, 6-4, 6-4.

Samantha Stosur, Australia, def. Barbora Strycova, Czech Republic, 6-2, 7-6 (3).

Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, def. Vera Zvonareva, Russia, 6-4, 6-2.

Sorana Cirstea, Romania, def. Kaja Juvan, Slovenia, 5-7, 6-4, 7-5.

Jennifer Brady, United States, def. Ivana Jorovic, Serbia, 7-6 (5), 4-6, 7-5.

Polona Hercog, Slovenia, def. Aliaksandra Sasnovich (32), Belarus, 4-6, 6-2, 8-6.

Rebecca Peterson, Sweden, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-3, 7-5.

Donna Vekic (23), Croatia, def. Ludmilla Samsonova, Russia, 6-2, 6-4.

Johanna Konta (26), Britain, def. Antonia Lottner, Germany, 6-4, 6-4.

Lauren Davis, United States, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-2, 6-4.

Viktoria Kuzmova, Slovakia, def. Alize Cornet, France, 6-4, 6-3.

Kiki Bertens (4), Netherlands, def. Pauline Parmentier, France, 6-3, 6-4.

Shelby Rogers, United States, def. Astra Sharma, Australia, 6-3, 6-3.

Carla Suarez-Navarro (28), Spain, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 2-6, 7-6 (0), 6-0.

Elise Mertens (20), Belgium, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-4, 3-6, 6-2.

Diane Parry, France, def. Vera Lapko, Belarus, 6-2, 6-4.

Mandy Minella, Luxembourg, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-4, 6-2.

Anastasija Sevastova (12), Latvia, def. Luksika Kumkhum, Thailand, 6-1, 6-4.

Veronika Kudermetova, Russia, def. Caroline Wozniacki (13), Denmark, 0-6, 6-3, 6-3.

Zarina Diyas, Kazakhstan, def. Audrey Albie, France, 6-2, 6-2.

Shuai Zhang, China, def. Varvara Lepchenko, United States, 6-1, 6-1.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Julia Goerges (18), Germany, 7-5, 6-1.