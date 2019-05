BC-TEN--French Open Results

PARIS (AP) — Results Monday from the French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men's Singles

First Round

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Alexandre Muller, France, 6-4, 6-4, 6-2.

Filip Krajinovic, Serbia, def. Frances Tiafoe (32), United States, 6-2, 4-6, 6-3, 3-6, 6-0.

Christian Garin, Chile, def. Reilly Opelka, United States, 7-6 (0), 7-5, 7-6 (7).

Alex de Minaur (21), Australia, def. Bradley Klahn, United States, 6-1, 6-4, 6-4.

Pablo Carreno-Busta, Spain, def. Joao Sousa, Portugal, 6-3, 6-1, 6-2.

Pierre-Hugues Herbert, France, def. Daniil Medvedev (12), Russia, 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.

Juan Ignacio Londero, Argentina, def. Nikoloz Basilashvili (15), Georgia, 6-4, 6-1, 6-3.

Richard Gasquet, France, def. Mischa Zverev, Germany, 6-3, 6-4, 6-3.

Corentin Moutet, France, def. Alexey Vatutin, Russia, 6-4, 7-6 (6), 6-4.

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Denis Kudla, United States, 6-0, 6-7 (7), 5-7, 6-3, 6-4.

Yannick Maden, Germany, def. Kimmer Coppejans, Belgium, 7-6 (0), 7-5, 6-3.

Rafael Nadal (2), Spain, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-2, 6-1, 6-3.

Women's Singles

First Round

Ashleigh Barty (8), Australia, def. Jessica Pegula, United States, 6-3, 6-3.

Sorana Cirstea, Romania, def. Kaja Juvan, Slovenia, 5-7, 6-4, 7-5.

Jennifer Brady, United States, def. Ivana Jorovic, Serbia, 7-6 (5), 4-6, 7-5.

Polona Hercog, Slovenia, def. Aliaksandra Sasnovich (32), Belarus, 4-6, 6-2, 8-6.

Donna Vekic (23), Croatia, def. Ludmilla Samsonova, Russia, 6-2, 6-4.

Johanna Konta (26), Britain, def. Antonia Lottner, Germany, 6-4, 6-4.

Lauren Davis, United States, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-2, 6-4.

Viktoria Kuzmova, Slovakia, def. Alize Cornet, France, 6-4, 6-3.

Kiki Bertens (4), Netherlands, def. Pauline Parmentier, France, 6-3, 6-4.

Diane Parry, France, def. Vera Lapko, Belarus, 6-2, 6-4.

Mandy Minella, Luxembourg, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-4, 6-2.

Anastasija Sevastova (12), Latvia, def. Luksika Kumkhum, Thailand, 6-1, 6-4.

Veronika Kudermetova, Russia, def. Caroline Wozniacki (13), Denmark, 0-6, 6-3, 6-3.

Shuai Zhang, China, def. Varvara Lepchenko, United States, 6-1, 6-1.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Julia Goerges (18), Germany, 7-5, 6-1.