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Sunday's Major League Linescores

By The Associated Press, Associated Press
2019/05/27 05:23
AMERICAN LEAGUE
Tampa Bay 102 100 101—6 9 0
Cleveland 000 000 012—3 8 2

Stanek, Beeks (2), Drake (7), Kolarek (9), Alvarado (9) and Kratz; Bauer, Wittgren (7), Clippard (8), Olson (9) and Plawecki. W_Beeks 4-0. L_Bauer 4-4. Sv_Alvarado (6). HRs_Tampa Bay, Meadows (10). Cleveland, Mercado (1).

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Chicago 000 000 000—0 5 1
Minnesota 004 000 30x—7 6 0

Covey, Osich (7), Minaya (8) and Zavala; Odorizzi, Magill (6), May (7), Rogers (7), Duffey (8) and J.Castro. W_Odorizzi 7-2. L_Covey 0-4. HRs_Minnesota, Rosario (16), Kepler (12).

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INTERLEAGUE
Detroit 102 000 000—3 6 0
New York 000 400 00x—4 8 0

Turnbull, Stumpf (8), Reininger (8) and Hicks; Wheeler, Familia (8), Diaz (9) and Ramos. W_Wheeler 4-3. L_Turnbull 2-4. Sv_Diaz (13). HRs_Detroit, Castellanos (5). New York, Hechavarria (2).

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San Diego 000 010 000— 1 10 0
Toronto 010 240 03x—10 17 0

Erlin, Wisler (3), Perdomo (5), Warren (8) and Allen; Stroman, Hudson (6), Biagini (7), Giles (9) and Jansen. W_Stroman 3-6. L_Erlin 0-1. HRs_San Diego, Myers (10). Toronto, Gurriel Jr. (3), Smoak 2 (11), Biggio (1).

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NATIONAL LEAGUE
Miami 000 000 024—6 11 1
Washington 014 004 00x—9 15 0

C.Smith, Chen (4), Kinley (7) and Alfaro; Fedde, Rainey (6), Guerra (7), Bourque (9), Suero (9) and Gomes. W_Fedde 1-0. L_C.Smith 3-2. HRs_Miami, Walker (4). Washington, Kendrick (8).

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Philadelphia 000 001 000—1 1 0
Milwaukee 001 240 02x—9 12 0

Eflin, Alvarez (4), Velasquez (5), E.Garcia (5), Hammer (6), De Los Santos (7) and Knapp; Woodruff, Albers (9) and Grandal, Nottingham. W_Woodruff 7-1. L_Eflin 5-5. HRs_Philadelphia, Knapp (1). Milwaukee, Perez (5), Yelich (21), Grandal (10), Gamel 2 (4).