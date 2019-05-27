Sunday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Tampa Bay
|102
|100
|101—6
|9
|0
|Cleveland
|000
|000
|012—3
|8
|2
Stanek, Beeks (2), Drake (7), Kolarek (9), Alvarado (9) and Kratz; Bauer, Wittgren (7), Clippard (8), Olson (9) and Plawecki. W_Beeks 4-0. L_Bauer 4-4. Sv_Alvarado (6). HRs_Tampa Bay, Meadows (10). Cleveland, Mercado (1).
___
|Chicago
|000
|000
|000—0
|5
|1
|Minnesota
|004
|000
|30x—7
|6
|0
Covey, Osich (7), Minaya (8) and Zavala; Odorizzi, Magill (6), May (7), Rogers (7), Duffey (8) and J.Castro. W_Odorizzi 7-2. L_Covey 0-4. HRs_Minnesota, Rosario (16), Kepler (12).
___
|INTERLEAGUE
|Detroit
|102
|000
|000—3
|6
|0
|New York
|000
|400
|00x—4
|8
|0
Turnbull, Stumpf (8), Reininger (8) and Hicks; Wheeler, Familia (8), Diaz (9) and Ramos. W_Wheeler 4-3. L_Turnbull 2-4. Sv_Diaz (13). HRs_Detroit, Castellanos (5). New York, Hechavarria (2).
___
|San Diego
|000
|010
|000—
|1
|10
|0
|Toronto
|010
|240
|03x—10
|17
|0
Erlin, Wisler (3), Perdomo (5), Warren (8) and Allen; Stroman, Hudson (6), Biagini (7), Giles (9) and Jansen. W_Stroman 3-6. L_Erlin 0-1. HRs_San Diego, Myers (10). Toronto, Gurriel Jr. (3), Smoak 2 (11), Biggio (1).
___
|NATIONAL LEAGUE
|Miami
|000
|000
|024—6
|11
|1
|Washington
|014
|004
|00x—9
|15
|0
C.Smith, Chen (4), Kinley (7) and Alfaro; Fedde, Rainey (6), Guerra (7), Bourque (9), Suero (9) and Gomes. W_Fedde 1-0. L_C.Smith 3-2. HRs_Miami, Walker (4). Washington, Kendrick (8).
___
|Philadelphia
|000
|001
|000—1
|1
|0
|Milwaukee
|001
|240
|02x—9
|12
|0
Eflin, Alvarez (4), Velasquez (5), E.Garcia (5), Hammer (6), De Los Santos (7) and Knapp; Woodruff, Albers (9) and Grandal, Nottingham. W_Woodruff 7-1. L_Eflin 5-5. HRs_Philadelphia, Knapp (1). Milwaukee, Perez (5), Yelich (21), Grandal (10), Gamel 2 (4).