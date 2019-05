Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Tampa Bay 102 100 101—6 9 0 Cleveland 000 000 012—3 8 2

Stanek, Beeks (2), Drake (7), Kolarek (9), Alvarado (9) and Kratz; Bauer, Wittgren (7), Clippard (8), Olson (9) and Plawecki. W_Beeks 4-0. L_Bauer 4-4. Sv_Alvarado (6). HRs_Tampa Bay, Meadows (10). Cleveland, Mercado (1).

___

INTERLEAGUE Detroit 102 000 000—3 6 0 New York 000 400 00x—4 8 0

Turnbull, Stumpf (8), Reininger (8) and Hicks; Wheeler, Familia (8), Diaz (9) and Ramos. W_Wheeler 4-3. L_Turnbull 2-4. Sv_Diaz (13). HRs_Detroit, Castellanos (5). New York, Hechavarria (2).

___

San Diego 000 010 000— 1 10 0 Toronto 010 240 03x—10 17 0

Erlin, Wisler (3), Perdomo (5), Warren (8) and Allen; Stroman, Hudson (6), Biagini (7), Giles (9) and Jansen. W_Stroman 3-6. L_Erlin 0-1. HRs_San Diego, Myers (10). Toronto, Gurriel Jr. (3), Smoak 2 (11), Biggio (1).