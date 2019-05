INTERLEAGUE Detroit 102 000 000—3 6 0 New York 000 400 00x—4 8 0

Turnbull, Stumpf (8), Reininger (8) and Hicks; Wheeler, Familia (8), Diaz (9) and Ramos. W_Wheeler 4-3. L_Turnbull 2-4. Sv_Diaz (13). HRs_Detroit, Castellanos (5). New York, Hechavarria (2).