Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE New York 200 001 220—7 10 1 Kansas City 000 003 000—3 6 0

Happ, Ottavino (7), Cessa (8) and G.Sanchez; Junis, Barlow (7), Wi.Peralta (8) and Maldonado. W_Happ 4-3. L_Barlow 1-1. HRs_New York, Voit (13). Kansas City, Merrifield (7).

Chicago 000 100 000—1 6 1 Minnesota 200 300 03x—8 10 1

Banuelos, Minaya (5), Fry (7), K.Herrera (8), Marshall (8) and McCann; Gibson, Magill (8), Parker (9) and Astudillo. W_Gibson 5-2. L_Banuelos 2-4. HRs_Chicago, Abreu (13). Minnesota, Adrianza (4).

Seattle 001 110 002—5 9 1 Oakland 101 300 01x—6 11 0

Kikuchi, A.Adams (4), Bass (6), Brennan (8) and Narvaez; Fiers, Buchter (7), Trivino (8), Treinen (9) and Phegley. W_Fiers 4-3. L_Kikuchi 3-2. Sv_Treinen (10). HRs_Seattle, Haniger (13), Santana 2 (10). Oakland, Chapman (12).

Tampa Bay 010 021 200—6 12 0 Cleveland 010 000 010—2 5 1

Morton, Sadler (7), Castillo (9) and d'Arnaud; Carrasco, J.Smith (7), Otero (9) and R.Perez. W_Morton 5-0. L_Carrasco 4-5. HRs_Tampa Bay, Choi (4), Pham (8), Lowe (11). Cleveland, Santana (9).

Boston 000 000 102—3 9 0 Houston 000 002 101—4 13 0

Price, Brewer (1), Lakins (4), Hembree (6), Velazquez (7), Barnes (9) and Leon, Vazquez; Peacock, H.Rondon (7), Pressly (7), Osuna (9) and Stassi, Chirinos. W_Osuna 3-0. L_Barnes 2-1.

INTERLEAGUE San Diego 120 432 250—19 20 1 Toronto 010 200 010— 4 4 0

Quantrill, Maton (7), Wieck (9) and Hedges; Jackson, Pannone (5), Law (6), Rosscup (7), Gaviglio (8), Biagini (8), Maile (9) and Maile, Jansen. W_Quantrill 1-2. L_Jackson 0-2. HRs_San Diego, Hedges (6), Hosmer (8), Kinsler (6), Renfroe 2 (14), Myers 2 (9). Toronto, Gurriel Jr. (2), Smoak (9).

Detroit 100 002 010 000 0—4 14 2 New York 010 102 000 000 1—5 7 1

(13 innings)

R.Carpenter, N.Ramirez (6), Hardy (8), Alcantara (10), Stumpf (11), J.Jimenez (12), Farmer (13) and Greiner; J.Vargas, Bashlor (6), Gsellman (7), E.Diaz (8), Font (9), Zamora (11), Santiago (12) and Ramos, Nido. W_Santiago 1-0. L_Farmer 3-4. HRs_Detroit, Dixon (4). New York, Nido (2), Ramos 2 (5).

NATIONAL LEAGUE Cincinnati 020 021 010—6 14 0 Chicago 010 410 02x—8 11 0

Mahle, Lorenzen (6), Hughes (8), Wa.Peralta (8) and Barnhart; Darvish, Ryan (8), Maples (8), Chatwood (9) and Caratini. W_Maples 1-0. L_Hughes 2-2. Sv_Chatwood (1). HRs_Cincinnati, Dietrich (13), Puig (9), Barnhart (5). Chicago, Russell (2), Heyward (7), Almora Jr. (6).

Miami 000 000 000—0 4 1 Washington 000 500 00x—5 7 0

Alcantara, J.Garcia (6) and Holaday; Corbin and Gomes. W_Corbin 5-2. L_Alcantara 2-5.

Philadelphia 111 010 003—7 12 0 Milwaukee 000 000 110—2 5 0

Arrieta, Alvarez (9) and Realmuto; Chacin, Houser (6), Guerra (8), Claudio (9) and Grandal. W_Arrieta 5-4. L_Chacin 3-6. HRs_Philadelphia, Hoskins (13), Hernandez (5), McCutchen (8), Realmuto (8). Milwaukee, Moustakas (13).

Arizona 203 140 000—10 13 0 San Francisco 010 000 300— 4 9 2

Clarke, Chafin (7), Bradley (8), Holland (9) and Avila; Suarez, Dyson (5), D.Rodriguez (6), Melancon (8), Watson (9) and Posey, Vogt. W_Clarke 1-1. L_Suarez 0-2. HRs_Arizona, Marte (11).

Atlanta 010 000 200—3 7 1 St. Louis 000 110 04x—6 9 0

Soroka, Swarzak (7), Winkler (8) and Flowers; Hudson, C.Martinez (7), Miller (8), Jor.Hicks (9) and Molina. W_Miller 2-2. L_Winkler 1-1. Sv_Jor.Hicks (10). HRs_St. Louis, Gyorko (1).