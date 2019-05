New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2462 Up 34 Jul 2431 2478 2426 2467 Up 41 Sep 2433 2471 2424 2462 Up 34 Dec 2427 2466 2424 2457 Up 30 Mar 2428 2455 2420 2447 Up 24 May 2436 2458 2428 2453 Up 24 Jul 2444 2462 2437 2462 Up 25 Sep 2454 2473 2453 2471 Up 24 Dec 2469 2489 2465 2480 Up 23 Mar 2474 2488 2466 2487 Up 21