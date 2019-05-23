Wednesday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Oakland
|211
|101
|100—7
|13
|0
|Cleveland
|000
|000
|020—2
|8
|1
Montas, Petit (7), Rodney (8), Trivino (8), Soria (9) and Hundley; Rodriguez, Otero (5), Clippard (7), T.Olson (8) and Plawecki. W_Montas 6-2. L_Rodriguez 1-4. HRs_Oakland, Canha (7), Hundley (2). Cleveland, Bauers (5).
___
|Seattle
|000
|000
|100—1
|7
|2
|Texas
|100
|001
|00x—2
|8
|0
Gonzales, Biddle (8), Bass (8) and Narvaez, T.Murphy; Chavez, Sampson (2), Jurado (8), Kelley (9) and Kiner-Falefa. W_Sampson 2-3. L_Gonzales 5-4. Sv_Kelley (4). HRs_Texas, Pence (10).
___
|INTERLEAGUE
|Kansas City
|016
|000
|100—8
|8
|1
|St. Louis
|000
|000
|020—2
|4
|1
Keller, McCarthy (8) and Gallagher; Wacha, Helsley (5), Gallegos (7), Webb (9) and Wieters. W_Keller 3-5. L_Wacha 3-2. HRs_Kansas City, Soler (11).
___
|Los Angeles
|000
|001
|000—1
|5
|1
|Tampa Bay
|000
|100
|70x—8
|10
|0
Hill, Floro (7), Ferguson (7), Stripling (8) and R.Martin; Stanek, Chirinos (2), Kolarek (6), Pagan (6), Sadler (8) and d'Arnaud, Kratz. W_Pagan 1-0. L_Floro 1-1. HRs_Los Angeles, Muncy (10). Tampa Bay, Kiermaier (4), Pham (6), Garcia (8).
___
|NATIONAL LEAGUE
|Cincinnati
|051
|020
|100—
|9
|11
|0
|Milwaukee
|013
|205
|00x—11
|13
|0
Castillo, Lorenzen (3), Hughes (5), Peralta (6), Hernandez (6), Stephenson (7) and Barnhart, Casali; Davies, Burnes (4), Guerra (5), Claudio (7), Jeffress (7), Hader (8) and Grandal. W_Guerra 2-0. L_Peralta 0-1. Sv_Hader (12). HRs_Cincinnati, Dietrich (12), Barnhart (4). Milwaukee, Moustakas (12), Hiura (2), Grandal (9).
___
|Arizona
|000
|001
|001—2
|6
|0
|San Diego
|311
|000
|00x—5
|12
|0
M.Kelly, Sherfy (2), McFarland (5), Hirano (7), Lopez (8) and Avila, C.Kelly; Lauer, Wingenter (8), Warren (9), Yates (9) and Hedges. W_Lauer 3-4. L_M.Kelly 4-5. Sv_Yates (20).