Banque Eric Sturdza Geneva Open Results

Tuesday Tennis Club de Geneve Eaux-Vives Geneva Surface: Clay-Outdoor Singles First Round

Joao Sousa, Portugal, def. Leonardo Mayer, Argentina, 6-2, 6-7 (6), 6-4.

Albert Ramos-Vinolas, Spain, def. Adrian Mannarino (6), France, 6-7 (2), 6-3, 6-2.

Federico Delbonis, Argentina, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1-6, 6-4, 6-2.

Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Feliciano Lopez, Spain, 6-7 (2), 6-4, 7-5.

Second Round

Alexander Zverev (1), Germany, def. Ernests Gulbis, Latvia, 6-2, 6-1.

Hugo Dellien, Bolivia, def. Janko Tipsarevic, Serbia, 7-6 (3), 6-3.

Doubles First Round

Taro Daniel, Japan, and Marton Fucsovics, Hungary, def. Marcus Daniell, New Zealand, and Ben McLachlan (3), Japan, 7-6 (3), 6-3.

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (1), Croatia, def. Ricardas Berankis, Lithuania, and Yoshihito Nishioka, Japan, 6-4, 7-6 (3).

Cristian Garin, Chile, and Juan Ignacio Londero, Argentina, def. Johan Nikles, Switzerland, and Nenad Zimonjic, Serbia, 6-4, 6-2.

Philipp Oswald, Austria, and Divij Sharan, India, def. Marc-Andreas Huesler, Switzerland, and Florin Mergea, Romania, 6-4, 6-4.

Fabrice Martin, France, and Andreas Mies, Germany, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Aisam-ul-Haq Qureshi (4), Pakistan, 6-2, 7-6 (3).