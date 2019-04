CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 458 Jul 461 1-2 Sep 470 1-2 Dec 487 Mar 501 1-4 May 508 3-4 Jul 511 Sep 517 1-2 Dec 529 Mar 537 1-2 May 543 1-2 Jul 543 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 361 3-4 Jul 370 3-4 Sep 379 Dec 390 3-4 Mar 404 1-2 May 412 1-4 Jul 418 Sep 412 3-4 Dec 416 3-4 Mar 424 1-2 May 427 1-4 Jul 434 1-2 Sep 420 3-4 Dec 421 Jul 435 1-4 Dec 420 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 279 Jul 272 3-4 Sep 264 1-2 Dec 258 3-4 Mar 253 1-2 May 250 3-4 Jul 249 1-4 Sep 249 1-4 Dec 249 1-4 Mar 249 1-4 Jul 249 1-4 Sep 249 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 902 Jul 915 1-4 Aug 921 Sep 925 1-4 Nov 934 1-2 Jan 944 1-2 Mar 950 1-2 May 957 Jul 966 Aug 968 1-2 Sep 967 1-2 Nov 970 Jan 975 3-4 Mar 975 3-4 May 977 1-2 Jul 987 1-2 Aug 987 1-2 Sep 977 1-2 Nov 967 3-4 Jul 967 3-4 Nov 957 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 29.07 Jul 29.38 Aug 29.53 Sep 29.69 Oct 29.83 Dec 30.13 Jan 30.39 Mar 30.70 May 30.99 Jul 31.29 Aug 31.42 Sep 31.51 Oct 31.56 Dec 31.69 Jan 31.89 Mar 32.20 May 32.20 Jul 32.22 Aug 32.22 Sep 32.22 Oct 32.22 Dec 32.27 Jul 32.27 Oct 32.27 Dec 32.27 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 310.10 Jul 313.80 Aug 315.40 Sep 317.00 Oct 318.40 Dec 321.40 Jan 322.70 Mar 323.10 May 323.80 Jul 325.20 Aug 324.20 Sep 324.30 Oct 324.30 Dec 326.70 Jan 327.70 Mar 329.60 May 329.60 Jul 332.50 Aug 332.50 Sep 332.50 Oct 332.50 Dec 330.90 Jul 330.90 Oct 330.90 Dec 330.90