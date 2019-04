Tuesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Cleveland 120 021 200—8 8 1 Detroit 100 010 000—2 8 2

Kluber, Otero (7), Olson (8), Edwards (9) and R.Perez; Zimmermann, Hardy (5), Garrett (7), Stumpf (8), VerHagen (9) and Greiner. W_Kluber 1-2. L_Zimmermann 0-1. HRs_Cleveland, Bauers (1), Miller (1), Perez (1), Martin (1).

___

Toronto 002 300 101—7 10 2 Boston 110 002 010—5 8 0

Shoemaker, Mayza (6), Dan.Hudson (6), Biagini (8), Giles (9) and Jansen; Sale, Thornburg (5), Hembree (7), Workman (7), Walden (8), M.Barnes (9), Brewer (9) and Vazquez. W_Shoemaker 3-0. L_Sale 0-3. Sv_Giles (3). HRs_Boston, Betts (3), Moreland (4).

___

Tampa Bay 131 200 012—10 13 0 Chicago 002 000 030— 5 7 0

Morton, Font (6), Stanek (8), Alvarado (8), Kolarek (9) and Perez; E.Santana, Banuelos (4), J.Ruiz (8), Frare (8), Fry (9) and W.Castillo. W_Morton 2-0. L_E.Santana 0-1. HRs_Tampa Bay, Garcia (1), Meadows (3), Lowe (2). Chicago, Moncada (3).

___

Oakland 050 000 143—13 14 0 Baltimore 000 000 200— 2 7 1

B.Anderson, Trivino (7), Hendriks (8) and Phegley; Means, Phillips (4), Bleier (7), M.Castro (8) and Severino. W_B.Anderson 3-0. L_Means 1-1. HRs_Oakland, Profar (1), Semien (2).

___

New York 100 002 000—3 5 1 Houston 011 000 13x—6 11 0

Loaisiga, Tarpley (4), Cessa (5), Holder (6), Green (7), Kahnle (8) and Romine; Cole, H.Rondon (8), Osuna (9) and Chirinos. W_H.Rondon 1-0. L_Green 0-2. Sv_Osuna (4). HRs_New York, Voit (3). Houston, Altuve (3).

___

Seattle 101 200 200—6 15 1 Kansas City 101 000 100—3 8 0

Gonzales, Brennan (7), Swarzak (9) and Narvaez; Junis, Sparkman (5), Diekman (7), Lovelady (8), W.Peralta (9) and Maldonado. W_Gonzales 4-0. L_Junis 1-1. Sv_Swarzak (2). HRs_Seattle, Bruce (7).

___

INTERLEAGUE Minnesota 014 101 034—14 17 0 New York 012 000 104— 8 11 1

Gibson, Hildenberger (5), May (6), Mejia (7), Parker (7), R.Harper (8), De Jong (9) and Garver; deGrom, Lugo (5), Avilan (7), Gsellman (8), Vargas (9) and d'Arnaud. W_Hildenberger 2-0. L_deGrom 2-1. HRs_Minnesota, Polanco (2), Rosario (2), Garver 2 (2), Schoop 2 (2). New York, Nimmo (1), Conforto (3), Alonso 2 (5).

___

Texas 220 000 000—4 8 1 Arizona 001 000 103—5 9 1

Minor, C.Martin (8), Leclerc (9) and Mathis; Greinke, Hirano (7), Andriese (8) and Murphy. W_Andriese 2-0. L_Leclerc 1-1. HRs_Arizona, Ahmed (1), Murphy (2), Dyson (2).

___

Milwaukee 030 230 000— 8 10 0 Los Angeles 600 110 12x—11 12 1

F.Peralta, Albers (4), Claudio (5), Wilson (7), Petricka (8) and Grandal; Harvey, Bard (5), Bedrosian (7), L.Garcia (8), C.Allen (9) and Lucroy. W_Bedrosian 1-0. L_Claudio 0-1. Sv_C.Allen (3). HRs_Milwaukee, Moustakas (4), Grandal 2 (3). Los Angeles, La Stella 2 (3).

___

NATIONAL LEAGUE Miami 000 000 000— 0 4 1 Cincinnati 101 207 30x—14 16 1

J.Urena, Chen (6), Brice (8) and Alfaro; L.Castillo, Lorenzen (8) and Barnhart. W_L.Castillo 1-1. L_J.Urena 0-3. HRs_Cincinnati, Schebler (2), Suarez (2), Farmer (2), Winker (1), Kemp (1).

___

Washington 100 001 301 4—10 14 0 Philadelphia 004 200 000 0— 6 9 1

(10 innings)

Strasburg, Ross (5), Grace (7), Barraclough (9), Doolittle (9) and Gomes; Nola, Dominguez (7), Neris (8), E.Ramos (9), Alvarez (9) and Realmuto. W_Doolittle 3-0. L_Alvarez 0-1. HRs_Washington, Kendrick (1), Soto (2), Gomes (1), Robles (3). Philadelphia, Franco (4), Harper (4).

___

Los Angeles 000 000 000—0 7 1 St. Louis 102 010 00x—4 6 1

Stripling, Ferguson (6), Chargois (7), Y.Garcia (8) and A.Barnes; Dak.Hudson, Brebbia (5), Gant (7), Mayers (8), A.Miller (8), Leone (9) and Molina. W_Brebbia 1-0. L_Stripling 0-1. HRs_St. Louis, Goldschmidt (6).

___

Atlanta 010 400 011—7 12 1 Colorado 000 100 000—1 6 0

Fried, Jackson (7), Sobotka (8), Biddle (9) and Flowers; Marquez, B.Shaw (6), Dunn (7), Oh (8), Almonte (9) and Wolters. W_Fried 2-0. L_Marquez 1-1. HRs_Atlanta, Swanson (4), Acuna Jr. (4).

___

San Diego 000 000 110—2 7 0 San Francisco 060 100 00x—7 7 0

Lucchesi, Erlin (5), Warren (8) and Hedges; Holland, Gott (8), Melancon (9) and Posey. W_Holland 1-1. L_Lucchesi 2-1. HRs_San Diego, Renfroe (4).