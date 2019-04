CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 465 1-4 Jul 468 3-4 Sep 477 1-4 Dec 492 1-2 Mar 506 May 512 1-2 Jul 514 1-2 Sep 520 3-4 Dec 532 1-4 Mar 541 May 547 Jul 546 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 360 Jul 368 1-2 Sep 377 1-4 Dec 389 Mar 402 3-4 May 410 1-2 Jul 416 1-2 Sep 411 Dec 415 Mar 423 1-4 May 426 Jul 433 1-4 Sep 419 1-2 Dec 419 3-4 Jul 433 1-2 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 287 1-2 Jul 278 1-2 Sep 269 1-4 Dec 260 1-4 Mar 255 1-4 May 252 1-2 Jul 251 Sep 251 Dec 251 Mar 251 Jul 251 Sep 251 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 898 3-4 Jul 911 3-4 Aug 917 1-4 Sep 922 Nov 932 1-4 Jan 942 1-4 Mar 948 1-4 May 955 Jul 964 1-2 Aug 967 Sep 965 3-4 Nov 967 3-4 Jan 973 1-2 Mar 973 1-2 May 975 1-4 Jul 985 1-4 Aug 985 1-4 Sep 975 1-4 Nov 964 Jul 964 Nov 954 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 28.88 Jul 29.20 Aug 29.36 Sep 29.53 Oct 29.68 Dec 30.02 Jan 30.27 Mar 30.57 May 30.89 Jul 31.21 Aug 31.33 Sep 31.41 Oct 31.47 Dec 31.58 Jan 31.79 Mar 32.10 May 32.10 Jul 32.12 Aug 32.12 Sep 32.12 Oct 32.12 Dec 32.17 Jul 32.17 Oct 32.17 Dec 32.17 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 309.20 Jul 312.90 Aug 314.60 Sep 316.10 Oct 317.50 Dec 320.60 Jan 321.90 Mar 322.60 May 323.30 Jul 324.60 Aug 323.80 Sep 323.90 Oct 324.30 Dec 326.70 Jan 327.70 Mar 329.60 May 329.60 Jul 332.50 Aug 332.50 Sep 332.50 Oct 332.50 Dec 330.90 Jul 330.90 Oct 330.90 Dec 330.90