BC-BBN--Top Ten

BASEBALL'S TOP TEN By The Associated Press NATIONAL LEAGUE G AB R H Pct. Rendon Was 7 27 9 12 .444 DPeralta Ari 9 42 8 18 .429 Bellinger LAD 9 40 13 17 .425 Wong StL 8 26 7 11 .423 Harper Phi 7 24 6 10 .417 Freeman Atl 8 27 5 11 .407 WRamos NYM 8 27 5 11 .407 Jones Ari 9 40 6 16 .400 Contreras ChC 7 18 6 7 .389 Albies Atl 8 31 3 12 .387 Home Runs

Bellinger, Los Angeles, 6; Goldschmidt, St. Louis, 5; Jones, Arizona, 4; Yelich, Milwaukee, 4; JBaez, Chicago, 4; 15 tied at 3.

Runs Batted In

Bellinger, Los Angeles, 17; Braun, Milwaukee, 12; Hoskins, Philadelphia, 11; KMarte, Arizona, 11; Franco, Philadelphia, 10; Yelich, Milwaukee, 10; Goldschmidt, St. Louis, 9; 6 tied at 8.

Pitching

Gant, St. Louis, 2-0; Chacin, Milwaukee, 2-0; Ryu, Los Angeles, 2-0; Maeda, Los Angeles, 2-0; Lucchesi, San Diego, 2-0; deGrom, New York, 2-0; Familia, New York, 2-0; Doolittle, Washington, 2-0; 35 tied at 1-0.