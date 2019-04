BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2410 Up 10 May 2409 2423 2394 2413 Down 2 Jul 2414 Up 12 Jul 2396 2416 2385 2410 Up 10 Sep 2397 2420 2391 2414 Up 12 Dec 2388 2418 2385 2410 Up 15 Mar 2396 2416 2383 2406 Up 11 May 2404 2420 2392 2413 Up 9 Jul 2413 2426 2400 2421 Up 8 Sep 2419 2431 2412 2431 Up 9 Dec 2428 2439 2426 2439 Up 8 Mar 2434 2448 2433 2448 Up 8