CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 470 3-4 Jul 473 3-4 Sep 481 1-4 Dec 495 1-2 Mar 508 3-4 May 516 Jul 518 Sep 524 1-4 Dec 535 1-2 Mar 544 May 549 Jul 548 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 365 1-4 Jul 374 1-4 Sep 382 1-2 Dec 392 1-4 Mar 406 May 413 3-4 Jul 419 1-4 Sep 413 Dec 415 3-4 Mar 423 1-4 May 426 3-4 Jul 434 1-4 Sep 420 1-2 Dec 421 3-4 Jul 435 1-2 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 288 1-2 Jul 278 3-4 Sep 269 Dec 259 1-2 Mar 256 May 253 1-4 Jul 251 3-4 Sep 251 3-4 Dec 251 3-4 Mar 251 3-4 Jul 251 3-4 Sep 251 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 906 1-2 Jul 919 1-2 Aug 925 1-2 Sep 929 3-4 Nov 939 1-2 Jan 949 Mar 954 3-4 May 960 3-4 Jul 969 3-4 Aug 972 Sep 970 1-4 Nov 973 1-2 Jan 979 Mar 979 May 980 3-4 Jul 990 3-4 Aug 990 3-4 Sep 980 3-4 Nov 969 1-2 Jul 969 1-2 Nov 959 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 29.20 Jul 29.52 Aug 29.67 Sep 29.83 Oct 29.97 Dec 30.28 Jan 30.54 Mar 30.84 May 31.15 Jul 31.45 Aug 31.58 Sep 31.63 Oct 31.69 Dec 31.84 Jan 32.04 Mar 32.35 May 32.35 Jul 32.37 Aug 32.37 Sep 32.37 Oct 32.37 Dec 32.42 Jul 32.42 Oct 32.42 Dec 32.42 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 311.90 Jul 315.40 Aug 317.00 Sep 318.40 Oct 319.60 Dec 322.30 Jan 323.60 Mar 323.80 May 324.10 Jul 325.10 Aug 324.50 Sep 324.60 Oct 324.40 Dec 326.90 Jan 327.90 Mar 329.80 May 329.80 Jul 332.70 Aug 332.70 Sep 332.70 Oct 332.70 Dec 331.10 Jul 331.10 Oct 331.10 Dec 331.10