CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 464 Jul 468 1-2 Sep 476 Dec 489 3-4 Mar 503 1-4 May 510 1-4 Jul 512 Sep 518 1-2 Dec 530 Mar 538 1-2 May 543 1-2 Jul 543 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 361 1-2 Jul 370 3-4 Sep 379 1-4 Dec 389 1-2 Mar 403 3-4 May 411 1-2 Jul 417 Sep 409 1-2 Dec 411 3-4 Mar 419 1-4 May 421 3-4 Jul 430 1-2 Sep 416 3-4 Dec 418 3-4 Jul 432 1-2 Dec 418 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 278 Jul 274 1-2 Sep 267 Dec 258 1-2 Mar 255 3-4 May 253 Jul 251 1-2 Sep 251 1-2 Dec 251 1-2 Mar 251 1-2 Jul 251 1-2 Sep 251 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 900 Jul 913 1-2 Aug 919 1-2 Sep 924 Nov 932 3-4 Jan 942 1-4 Mar 948 1-4 May 954 1-2 Jul 963 Aug 965 1-4 Sep 964 1-4 Nov 967 1-2 Jan 971 1-2 Mar 971 1-2 May 973 1-4 Jul 985 1-4 Aug 985 1-4 Sep 975 1-4 Nov 964 Jul 964 Nov 954 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 28.96 Jul 29.29 Aug 29.44 Sep 29.60 Oct 29.75 Dec 30.05 Jan 30.30 Mar 30.62 May 30.93 Jul 31.21 Aug 31.33 Sep 31.39 Oct 31.45 Dec 31.59 Jan 31.82 Mar 32.13 May 32.13 Jul 32.15 Aug 32.15 Sep 32.15 Oct 32.15 Dec 32.20 Jul 32.20 Oct 32.20 Dec 32.20 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 310.60 Jul 314.20 Aug 315.70 Sep 317.10 Oct 318.20 Dec 320.70 Jan 321.80 Mar 322.10 May 322.20 Jul 323.50 Aug 322.90 Sep 323.00 Oct 322.80 Dec 325.30 Jan 326.30 Mar 328.20 May 328.20 Jul 331.10 Aug 331.10 Sep 331.10 Oct 331.10 Dec 329.50 Jul 329.50 Oct 329.50 Dec 329.50