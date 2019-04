New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2311 Up 41 May 2290 2353 2276 2327 Up 47 Jul 2313 Up 54 Jul 2275 2333 2269 2311 Up 41 Sep 2280 2332 2276 2313 Up 42 Dec 2291 2340 2290 2320 Up 38 Mar 2304 2350 2302 2330 Up 36 May 2313 2358 2312 2341 Up 36 Jul 2340 2367 2340 2351 Up 37 Sep 2363 2363 2361 2361 Up 37 Dec 2375 Up 37