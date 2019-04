CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 462 3-4 Jul 468 Sep 475 3-4 Dec 490 Mar 503 1-2 May 510 1-2 Jul 512 Sep 518 1-4 Dec 529 1-2 Mar 538 May 543 Jul 542 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 361 3-4 Jul 371 Sep 379 1-4 Dec 388 3-4 Mar 401 1-2 May 408 1-4 Jul 413 1-2 Sep 405 3-4 Dec 407 1-2 Mar 415 1-4 May 422 1-2 Jul 427 Sep 413 1-4 Dec 417 Jul 430 3-4 Dec 417 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 278 1-2 Jul 277 1-4 Sep 268 1-2 Dec 259 3-4 Mar 257 1-2 May 254 1-2 Jul 253 Sep 253 Dec 253 Mar 253 Jul 253 Sep 253 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 895 1-2 Jul 908 3-4 Aug 914 3-4 Sep 919 1-4 Nov 928 1-4 Jan 937 3-4 Mar 943 May 948 Jul 955 3-4 Aug 958 1-2 Sep 957 1-2 Nov 961 1-2 Jan 967 Mar 967 May 968 3-4 Jul 980 3-4 Aug 980 3-4 Sep 970 3-4 Nov 959 1-2 Jul 959 1-2 Nov 949 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 28.57 Jul 28.90 Aug 29.06 Sep 29.22 Oct 29.37 Dec 29.68 Jan 29.95 Mar 30.25 May 30.56 Jul 30.86 Aug 31.00 Sep 31.07 Oct 31.11 Dec 31.24 Jan 31.47 Mar 31.78 May 31.78 Jul 31.80 Aug 31.80 Sep 31.80 Oct 31.80 Dec 31.85 Jul 31.85 Oct 31.85 Dec 31.85 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 309.40 Jul 312.90 Aug 314.60 Sep 316.00 Oct 317.20 Dec 319.90 Jan 321.10 Mar 321.40 May 321.60 Jul 323.00 Aug 322.50 Sep 322.60 Oct 322.80 Dec 325.00 Jan 327.50 Mar 329.40 May 329.40 Jul 332.30 Aug 332.30 Sep 332.30 Oct 332.30 Dec 330.70 Jul 330.70 Oct 330.70 Dec 330.70