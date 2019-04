Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Baltimore 000 002 102—5 9 0 New York 000 100 002—3 10 3

Karns, Yacabonis (3), M.Castro (6), Givens (8), Bleier (9), Wright (9) and Sucre; Paxton, Ottavino (6), Green (7), Holder (8) and G.Sanchez. W_Yacabonis 1-0. L_Paxton 0-1. Sv_Wright (1). HRs_New York, Tulowitzki (1).

___

Cleveland 000 100 001—2 4 1 Minnesota 000 100 000—1 2 0

Bauer, Olson (8), Edwards (8), Hand (9) and Perez; Odorizzi, May (7), A.Mejia (7), Rogers (8), Parker (9) and Garver. W_Edwards 1-0. L_Parker 0-1. Sv_Hand (1). HRs_Cleveland, Ramirez (1).

___

Chicago 000 003 300—6 10 1 Kansas City 003 014 00x—8 10 0

Lopez, Banuelos (5), Jones (6), Fry (6), K.Herrera (7), Colome (8) and Castillo; Junis, Hill (6), Boxberger (7), Diekman (8), Kennedy (9) and Maldonado. W_Junis 1-0. L_Lopez 0-1. Sv_Kennedy (1). HRs_Chicago, Abreu (1), Moncada (1).

___

Detroit 000 000 000—0 5 0 Toronto 000 300 00x—3 6 0

Turnbull, Norris (6), Alcantara (8) and Greiner; Sanchez, Mayza (6), Dan.Hudson (6), Biagini (7), Giles (9) and Jansen. W_Sanchez 1-0. L_Turnbull 0-1. Sv_Giles (1). HRs_Toronto, Smoak (1).

___

Houston 100 000 000—1 8 1 Tampa Bay 000 020 01x—3 7 0

McHugh, Harris (6), Devenski (7) and Chirinos; Glasnow, Stanek (6), Roe (8), Kolarek (8), Alvarado (9) and Perez. W_Glasnow 1-0. L_McHugh 0-1. Sv_Alvarado (2). HRs_Houston, Bregman (1).

___

Los Angeles 000 000 020—2 6 0 Oakland 002 200 00x—4 7 1

Pena, Ramirez (4), J.Anderson (6), L.Garcia (8) and Lucroy; B.Anderson, Wendelken (7), Treinen (8) and Phegley. W_B.Anderson 1-0. L_Pena 0-1. Sv_Treinen (1). HRs_Oakland, Canha (1).

___

INTERLEAGUE Chicago 301 020 000—6 9 0 Texas 012 000 23x—8 11 0

Darvish, Cishek (3), Quintana (4), Edwards Jr. (8), Kintzler (8) and Contreras; Volquez, Gomez (5), Springs (6), Kelley (7), Leclerc (9) and Kiner-Falefa. W_Kelley 1-0. L_Edwards Jr. 0-1. Sv_Leclerc (1). HRs_Chicago, Schwarber (1). Texas, Gallo (1), Cabrera (1).

___

NATIONAL LEAGUE New York 310 000 043—11 14 2 Washington 102 001 004— 8 9 1

Syndergaard, J.Wilson (7), Familia (8), Lugo (8), E.Diaz (9) and Ramos; Strasburg, Sipp (7), Rosenthal (8), Barraclough (8), Grace (8), Suero (9) and Suzuki. W_J.Wilson 1-0. L_Rosenthal 0-1. Sv_E.Diaz (2). HRs_Washington, Robles (1).

___

Atlanta 120 010 002—6 10 0 Philadelphia 010 320 11x—8 9 0

B.Wilson, Parsons (4), Venters (5), Biddle (6), Tomlin (8) and Flowers; Pivetta, Morgan (5), Nicasio (6), Alvarez (7), Neshek (7), Dominguez (8), Dav.Robertson (9) and Realmuto. W_Morgan 1-0. L_Parsons 0-1. HRs_Atlanta, Swanson (1), Culberson (1). Philadelphia, Franco (2), Realmuto (1), Harper (1).

___

Colorado 002 001 000—3 8 1 Miami 020 300 20x—7 16 0

T.Anderson, McGee (6), Johnson (7), Dunn (7), B.Shaw (8) and Iannetta; Lopez, Kinley (6), Conley (7), Romo (7), N.Anderson (8), Steckenrider (9) and Wallach. W_Lopez 1-0. L_T.Anderson 0-1.

___

St. Louis 001 100 000—2 7 1 Milwaukee 103 000 00x—4 8 0

Dak.Hudson, Mayers (5), Leone (7) and Molina; Woodruff, Guerra (6), Claudio (7), A.Wilson (7), Hader (9) and Grandal. W_Woodruff 1-0. L_Dak.Hudson 0-1. Sv_Hader (2). HRs_Milwaukee, Moustakas (2), Yelich (3), Shaw (1).

___

San Francisco 000 003 000—3 9 1 San Diego 000 002 000—2 8 0

Rodriguez, Bergen (6), Moronta (6), Watson (8), W.Smith (9) and Posey; Margevicius, Stock (6), Erlin (6), Loup (8), Maton (9) and F.Mejia. W_Rodriguez 1-0. L_Margevicius 0-1. Sv_W.Smith (1).