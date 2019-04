New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2270 Up 16 May 2254 2286 2246 2280 Up 23 Jul 2250 2278 2243 2270 Up 16 Sep 2257 2280 2250 2271 Up 12 Dec 2268 2290 2262 2282 Up 11 Mar 2280 2302 2276 2294 Up 12 May 2292 2313 2285 2305 Up 15 Jul 2294 2320 2294 2314 Up 16 Sep 2305 2324 2305 2324 Up 16 Dec 2338 Up 16