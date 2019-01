CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 513 1-4 May 519 1-2 Jul 525 Sep 534 Dec 547 3-4 Mar 558 1-4 May 563 3-4 Jul 560 1-4 Sep 566 1-4 Dec 577 3-4 Mar 586 May 589 3-4 Jul 578 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 377 1-4 May 386 Jul 393 3-4 Sep 396 1-4 Dec 401 Mar 410 May 415 3-4 Jul 420 1-4 Sep 414 Dec 414 Mar 422 1-2 May 424 3-4 Jul 430 Sep 422 1-2 Dec 417 3-4 Jul 427 1-4 Dec 418 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 282 May 282 1-2 Jul 281 3-4 Sep 273 Dec 266 1-4 Mar 266 1-4 May 266 1-4 Jul 264 3-4 Sep 264 3-4 Dec 264 3-4 Jul 264 3-4 Sep 264 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 919 May 932 3-4 Jul 945 1-4 Aug 950 1-4 Sep 952 1-4 Nov 958 Jan 968 Mar 972 May 977 Jul 983 Aug 982 1-4 Sep 976 3-4 Nov 975 1-2 Jan 980 1-4 Mar 980 1-4 May 980 3-4 Jul 996 Aug 996 Sep 995 Nov 982 Jul 982 Nov 982 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 30.11 May 30.43 Jul 30.74 Aug 30.85 Sep 30.98 Oct 31.07 Dec 31.27 Jan 31.50 Mar 31.77 May 32.04 Jul 32.33 Aug 32.47 Sep 32.60 Oct 32.65 Dec 32.79 Jan 32.95 Mar 32.95 May 32.95 Jul 32.97 Aug 32.97 Sep 32.97 Oct 32.97 Dec 33.02 Jul 33.02 Oct 33.02 Dec 33.02 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 311.80 May 315.80 Jul 319.60 Aug 321.00 Sep 322.30 Oct 322.90 Dec 324.40 Jan 325.40 Mar 325.70 May 326.10 Jul 327.20 Aug 326.00 Sep 326.00 Oct 325.10 Dec 325.00 Jan 325.00 Mar 325.00 May 325.00 Jul 327.90 Aug 327.90 Sep 327.90 Oct 327.90 Dec 334.90 Jul 334.90 Oct 334.90 Dec 334.90