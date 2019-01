CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 518 3-4 May 525 1-2 Jul 531 1-4 Sep 540 Dec 553 1-4 Mar 563 1-4 May 568 1-4 Jul 563 1-2 Sep 569 1-4 Dec 580 1-2 Mar 588 3-4 May 592 1-4 Jul 581 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 379 3-4 May 388 1-4 Jul 396 1-4 Sep 398 1-2 Dec 403 Mar 411 1-2 May 417 Jul 421 3-4 Sep 415 Dec 415 1-4 Mar 423 1-4 May 425 1-2 Jul 430 1-4 Sep 422 3-4 Dec 418 3-4 Jul 428 1-4 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 285 1-2 May 285 3-4 Jul 285 Sep 276 1-2 Dec 268 Mar 268 May 268 Jul 266 1-2 Sep 266 1-2 Dec 266 1-2 Jul 266 1-2 Sep 266 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 923 1-4 May 937 Jul 949 3-4 Aug 954 1-2 Sep 956 1-2 Nov 962 1-4 Jan 972 3-4 Mar 976 May 980 1-4 Jul 986 Aug 985 1-4 Sep 979 3-4 Nov 979 1-2 Jan 984 1-4 Mar 984 1-4 May 984 3-4 Jul 1000 Aug 1000 Sep 1000 Nov 987 1-2 Jul 987 1-2 Nov 987 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 30.30 May 30.61 Jul 30.92 Aug 31.04 Sep 31.18 Oct 31.28 Dec 31.48 Jan 31.70 Mar 31.97 May 32.25 Jul 32.54 Aug 32.67 Sep 32.80 Oct 32.85 Dec 33.01 Jan 33.17 Mar 33.17 May 33.17 Jul 33.19 Aug 33.19 Sep 33.19 Oct 33.19 Dec 33.24 Jul 33.24 Oct 33.24 Dec 33.24 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 312.20 May 316.10 Jul 320.00 Aug 321.40 Sep 322.70 Oct 323.00 Dec 324.70 Jan 325.70 Mar 325.80 May 326.10 Jul 327.30 Aug 326.80 Sep 326.10 Oct 324.90 Dec 324.90 Jan 324.90 Mar 324.90 May 324.90 Jul 327.80 Aug 327.80 Sep 327.80 Oct 327.80 Dec 334.80 Jul 334.80 Oct 334.80 Dec 334.80