CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 520 May 527 Jul 533 Sep 541 Dec 553 3-4 Mar 563 May 567 1-2 Jul 562 Sep 567 1-2 Dec 579 1-4 Mar 587 1-2 May 591 1-4 Jul 580 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 380 1-4 May 388 3-4 Jul 396 1-2 Sep 399 Dec 403 1-4 Mar 412 May 417 Jul 421 3-4 Sep 414 1-2 Dec 414 3-4 Mar 423 May 425 1-2 Jul 430 3-4 Sep 423 1-4 Dec 418 1-2 Jul 428 Dec 418 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 291 May 288 3-4 Jul 288 1-4 Sep 279 1-2 Dec 272 3-4 Mar 272 3-4 May 272 3-4 Jul 271 1-4 Sep 271 1-4 Dec 271 1-4 Jul 271 1-4 Sep 271 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 925 1-4 May 939 Jul 951 3-4 Aug 956 1-4 Sep 958 Nov 964 1-4 Jan 974 3-4 Mar 978 May 983 Jul 988 3-4 Aug 987 3-4 Sep 982 Nov 981 Jan 985 3-4 Mar 985 3-4 May 986 1-4 Jul 1002 Aug 1002 Sep 1002 Nov 989 Jul 989 Nov 989 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 30.03 May 30.34 Jul 30.64 Aug 30.77 Sep 30.89 Oct 30.99 Dec 31.19 Jan 31.42 Mar 31.69 May 31.98 Jul 32.26 Aug 32.39 Sep 32.53 Oct 32.62 Dec 32.72 Jan 32.88 Mar 32.88 May 32.88 Jul 32.90 Aug 32.90 Sep 32.90 Oct 32.90 Dec 32.95 Jul 32.95 Oct 32.95 Dec 32.95 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 313.90 May 317.90 Jul 321.70 Aug 323.20 Sep 324.50 Oct 324.90 Dec 326.60 Jan 327.60 Mar 327.70 May 328.00 Jul 329.10 Aug 326.90 Sep 328.00 Oct 326.30 Dec 325.10 Jan 325.10 Mar 325.10 May 325.10 Jul 328.00 Aug 328.00 Sep 328.00 Oct 328.00 Dec 335.00 Jul 335.00 Oct 335.00 Dec 335.00