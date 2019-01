BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Leonardo Mayer, Argentina and Joao Sousa, Portugal, vs. Henri Kontinen, Finland and John Peers (12), Australia

Petra Kvitova (8), Czech Republic, vs. Danielle Rose Collins, United States

Karolina Pliskova (7), Czech Republic, vs. Naomi Osaka (4), Japan

Stefanos Tsitsipas (14), Greece, vs. Rafael Nadal (2), Spain