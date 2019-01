CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 521 1-4 May 527 Jul 532 3-4 Sep 541 1-4 Dec 554 1-2 Mar 564 May 568 3-4 Jul 564 3-4 Sep 570 1-2 Dec 582 1-4 Mar 590 1-2 May 594 1-4 Jul 583 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 379 May 387 1-4 Jul 395 Sep 397 Dec 400 3-4 Mar 409 3-4 May 415 Jul 419 1-2 Sep 412 1-4 Dec 412 1-2 Mar 420 1-4 May 420 3-4 Jul 429 1-4 Sep 421 3-4 Dec 417 3-4 Jul 427 1-4 Dec 416 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 297 May 294 1-2 Jul 292 1-2 Sep 283 1-2 Dec 279 1-2 Mar 279 1-2 May 279 1-2 Jul 278 Sep 278 Dec 278 Jul 278 Sep 278 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 909 1-4 May 922 3-4 Jul 935 3-4 Aug 941 Sep 943 1-2 Nov 950 1-4 Jan 961 1-2 Mar 968 May 974 Jul 980 3-4 Aug 980 Sep 974 1-2 Nov 974 1-2 Jan 976 1-2 Mar 976 1-2 May 977 Jul 992 3-4 Aug 992 3-4 Sep 992 3-4 Nov 981 3-4 Jul 981 3-4 Nov 981 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 29.06 May 29.34 Jul 29.64 Aug 29.77 Sep 29.91 Oct 30.00 Dec 30.20 Jan 30.45 Mar 30.73 May 31.02 Jul 31.30 Aug 31.43 Sep 31.56 Oct 31.64 Dec 31.75 Jan 31.89 Mar 31.89 May 31.89 Jul 31.91 Aug 31.91 Sep 31.91 Oct 31.91 Dec 31.96 Jul 31.96 Oct 31.96 Dec 31.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 313.00 May 316.70 Jul 320.40 Aug 321.90 Sep 323.10 Oct 323.70 Dec 325.60 Jan 326.80 Mar 327.40 May 328.30 Jul 329.60 Aug 327.20 Sep 325.20 Oct 323.50 Dec 323.80 Jan 323.80 Mar 323.80 May 323.80 Jul 326.70 Aug 326.70 Sep 326.70 Oct 326.70 Dec 333.70 Jul 333.70 Oct 333.70 Dec 333.70