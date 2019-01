BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Naomi Osaka (4), Japan, vs. Elina Svitolina (6), Ukraine

Serena Williams (16), United States, vs. Karolina Pliskova (7), Czech Republic

Milos Raonic (16), Canada, vs. Lucas Pouille (28), France

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. Kei Nishikori (8), Japan

Samantha Stosur, Australia and Shuai Zhang, China, vs. Barbora Strycova, Czech Republic and Marketa Vondrousova, Czech Republic

Margaret Court Arena

Nicolas Mahut, France and Pierre-Hugues Herbert (5), France, vs. Bob Bryan, United States and Mike Bryan (4), United States

Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (3), Britain, vs. Henri Kontinen, Finland and John Peers (12), Australia

Alison Riske, United States and Jennifer Brady, United States, vs. Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (2), Hungary

John-Patrick Smith, Australia and Astra Sharma, Australia, vs. Bethanie Mattek-Sands, United States and Jamie Murray, Britain