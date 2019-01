BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Naomi Osaka (4), Japan, vs. Anastasija Sevastova (13), Latvia

Alexander Zverev (4), Germany, vs. Milos Raonic (16), Canada

Simona Halep (1), Romania, vs. Serena Williams (16), United States

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. Daniil Medvedev (15), Russia

Margaret Court Arena

Madison Keys (17), United States, vs. Elina Svitolina (6), Ukraine

Alize Cornet, France and Petra Martic, Croatia, vs. Samantha Stosur, Australia and Shuai Zhang, China

Garbine Muguruza (18), Spain, vs. Karolina Pliskova (7), Czech Republic

Pablo Carreno-Busta (23), Spain, vs. Kei Nishikori (8), Japan

Melbourne Arena

Edouard Roger-Vasselin, France and Andreja Klepac, Slovenia, vs. John-Patrick Smith, Australia and Astra Sharma, Australia

Kirsten Flipkens, Belgium and Johanna Larsson (13), Sweden, vs. Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (2), Hungary

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (1), Czech Republic, vs. Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka, Belarus

Borna Coric (11), Croatia, vs. Lucas Pouille (28), France