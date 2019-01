BC-TEN--Australian Open Show Court Schedules

Australian Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Melbourne Park

Melbourne

Rod Laver Arena

Petra Kvitova (8), Czech Republic, vs. Amanda Anisimova, United States

Ashleigh Barty (15), Australia, vs. Maria Sharapova (30), Russia

Tomas Berdych, Czech Republic, vs. Rafael Nadal (2), Spain

Stefanos Tsitsipas (14), Greece, vs. Roger Federer (3), Switzerland

Sloane Stephens (5), United States, vs. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia

Margaret Court Arena

Monica Niculescu, Romania and Irina Maria Bara, Romania, vs. Katarina Srebotnik, Slovenia and Raquel Atawo (9), United States

Danielle Rose Collins, United States, vs. Angelique Kerber (2), Germany

Marin Cilic (6), Croatia, vs. Roberto Bautista-Agut (22), Spain

Melbourne Arena

Asia Muhammad, United States and Kaitlyn Christian, United States, vs. Andreja Klepac, Slovenia and Maria Jose Martinez Sanchez (5), Spain

Frances Tiafoe, United States, vs. Grigor Dimitrov (20), Bulgaria

Henri Kontinen, Finland and John Peers (12), Australia, vs. Malek Jaziri, Tunisia and Radu Albot, Moldova

Rajeev Ram, United States and Barbora Krejcikova (3), Czech Republic, vs. Nicolas Mahut, France and Timea Bacsinszky, Switzerland