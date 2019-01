CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 517 3-4 May 523 Jul 528 1-4 Sep 536 3-4 Dec 549 3-4 Mar 559 May 563 3-4 Jul 561 1-2 Sep 567 3-4 Dec 579 1-2 Mar 587 3-4 May 591 1-4 Jul 580 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 380 May 388 Jul 395 1-2 Sep 398 1-2 Dec 403 1-4 Mar 412 1-2 May 417 1-2 Jul 422 Sep 414 Dec 413 1-4 Mar 421 1-4 May 421 3-4 Jul 429 3-4 Sep 423 3-4 Dec 418 1-4 Jul 427 3-4 Dec 418 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 295 3-4 May 292 1-2 Jul 290 3-4 Sep 282 1-4 Dec 277 Mar 277 May 277 Jul 275 1-2 Sep 275 1-2 Dec 275 1-2 Jul 275 1-2 Sep 275 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 907 3-4 May 921 Jul 934 Aug 939 Sep 941 Nov 948 1-4 Jan 959 1-2 Mar 965 1-4 May 971 3-4 Jul 979 1-4 Aug 978 1-2 Sep 973 1-4 Nov 972 3-4 Jan 974 3-4 Mar 974 3-4 May 975 1-4 Jul 991 Aug 991 Sep 991 Nov 979 3-4 Jul 979 3-4 Nov 979 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 28.77 May 29.04 Jul 29.33 Aug 29.46 Sep 29.60 Oct 29.69 Dec 29.89 Jan 30.14 Mar 30.43 May 30.73 Jul 31.01 Aug 31.14 Sep 31.27 Oct 31.34 Dec 31.43 Jan 31.57 Mar 31.57 May 31.57 Jul 31.59 Aug 31.59 Sep 31.59 Oct 31.59 Dec 31.64 Jul 31.64 Oct 31.64 Dec 31.64 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 312.20 May 315.80 Jul 319.60 Aug 321.10 Sep 322.40 Oct 322.90 Dec 324.60 Jan 325.70 Mar 326.60 May 327.60 Jul 328.90 Aug 326.50 Sep 324.50 Oct 322.80 Dec 323.10 Jan 323.10 Mar 323.10 May 323.10 Jul 326.00 Aug 326.00 Sep 326.00 Oct 326.00 Dec 333.00 Jul 333.00 Oct 333.00 Dec 333.00