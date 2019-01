BC-TEN--Australian Open Results

MELBOURNE (AP) — Results Thursday from the Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men's Singles

Second Round

Denis Shapovalov (25), Canada, def. Taro Daniel, Japan, 6-3, 7-6 (2), 6-3.

David Goffin (21), Belgium, def. Marius Copil, Romania, 5-7, 7-5, 6-2, 6-4.

Daniil Medvedev (15), Russia, def. Ryan Harrison, United States, 6-3, 6-3, 6-3.

Fabio Fognini (12), Italy, def. Leonardo Mayer, Argentina, 7-6 (3), 6-3, 7-6 (5).

Pablo Carreno-Busta (23), Spain, def. Ilya Ivashka, Belarus, 6-2, 6-3, 7-6 (7).

Joao Sousa, Portugal, def. Philipp Kohlschreiber (32), Germany, 7-5, 4-6, 7-6 (4), 5-7, 6-4.

Kei Nishikori (8), Japan, def. Ivo Karlovic, Croatia, 6-3, 7-6 (6), 5-7, 5-7, 7-6 (7).

Alex Bolt, Australia, def. Gilles Simon (29), France, 2-6, 6-4, 4-6, 7-6 (8), 6-4.

Pierre-Hugues Herbert, France, def. Hyeon Chung (24), Republic of Korea, 6-2, 1-6, 6-2, 6-4.

Milos Raonic (16), Canada, def. Stan Wawrinka, Switzerland, 6-7 (4), 7-6 (6), 7-6 (11), 7-6 (5).

Borna Coric (11), Croatia, def. Marton Fucsovics, Hungary, 6-4, 6-3, 6-4.

Filip Krajinovic, Serbia, def. Evgeny Donskoy, Russia, 6-4, 7-6 (8), 7-6 (2).

Lucas Pouille (28), France, def. Maximilian Marterer, Germany, 7-6 (8), 7-6 (8), 5-7, 6-4.

Alexei Popyrin, Australia, def. Dominic Thiem (7), Austria, 7-5, 6-4, 2-0, ret.

Women's Singles

Second Round

Simona Halep (1), Romania, def. Sofia Kenin, United States, 6-3, 6-7 (5), 6-4.

Venus Williams, United States, def. Alize Cornet, France, 6-3, 4-6, 6-0.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Carla Suarez-Navarro (23), Spain, 6-3, 3-6, 6-1.

Serena Williams (16), United States, def. Eugenie Bouchard, Canada, 6-2, 6-2.

Timea Bacsinszky, Switzerland, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 6-2, 7-5.

Camila Giorgi (27), Italy, def. Iga Swiatek, Poland, 6-2, 6-0.

Karolina Pliskova (7), Czech Republic, def. Madison Brengle, United States, 4-6, 6-1, 6-0.

Naomi Osaka (4), Japan, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-2, 6-4.

Su-Wei Hsieh (28), Taiwan, def. Laura Siegemund, Germany, 6-3, 6-4.

Qiang Wang (21), China, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 6-2, 6-3.

Anastasija Sevastova (13), Latvia, def. Bianca Vanessa Andreescu, Canada, 6-3, 3-6, 6-2.

Elise Mertens (12), Belgium, def. Margarita Gasparyan, Russia, 6-1, 7-5.

Madison Keys (17), United States, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-3, 6-4.

Shuai Zhang, China, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-3, 7-5.

Elina Svitolina (6), Ukraine, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 6-4, 6-1.

Men's Doubles

First Round

Oliver Marach, Austria and Mate Pavic (1), Croatia, def. Andreas Seppi, Italy and Simone Bolelli, Italy, 7-5, 6-7 (7), 6-0.

Wesley Koolhof, Netherlands and Marcus Daniell, New Zealand, def. Lleyton Hewitt, Australia and John-Patrick Smith, Australia, 3-6, 6-1, 6-4.

Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (3), Britain, def. Roman Jebavy, Czech Republic and Andres Molteni, Argentina, 6-4, 7-6 (11).

Ken Skupski, Britain and Neal Skupski, Britain, def. James Duckworth, Australia and Jordan Thompson, Australia, 6-3, 6-4.

Denis Kudla, United States and Steve Johnson, United States, def. Robert Lindstedt, Sweden and Matthew Ebden, Australia, 7-5, 6-3.

Malek Jaziri, Tunisia and Radu Albot, Moldova, def. Jan-Lennard Struff, Germany and Ben Mclachlan (8), Japan, 6-2, 3-6, 7-6 (9).

Fernando Verdasco, Spain and Pablo Cuevas, Uruguay, def. Philipp Oswald, Austria and Tim Puetz, Germany, 6-3, 6-4.

Rajeev Ram, United States and Joe Salisbury (11), Britain, def. Hans Podlipnik, Chile and Guido Pella, Argentina, 6-0, 6-4.

Cameron Norrie, Britain and Taylor Fritz, United States, def. Mirza Basic, Bosnia-Herzegovina and Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 7-6 (7), 7-5.

Jack Sock, United States and Jack Withrow, United States, def. Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (2), Colombia, 6-7 (6), 6-3, 6-4.

Women's Doubles

First Round

Sabrina Santamaria, United States and Veronika Kudermetova, Russia, def. Donna Vekic, Croatia and Belinda Bencic, Switzerland, 6-3, 6-1.

Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka, Belarus, def. Bethanie Mattek-Sands, United States and Demi Schuurs (15), Netherlands, 6-2, 3-6, 6-3.

Mihaela Buzarnescu, Romania and Irina-Camelia Begu (10), Romania, def. Lizette Cabrera, Australia and Jaimee Fourlis, Australia, 7-5, 3-6, 6-4.

Abigail Spears, United States and Su-Wei Hsieh (8), Taiwan, def. Bernarda Pera, United States and Rebecca Peterson, Sweden, 6-3, 6-4.

Barbora Strycova, Czech Republic and Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (3), Canada, 6-2, 3-6, 6-3.

Zarina Diyas, Kazakhstan and Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Irina Khromacheva, Russia and Dalila Jakupovic, Slovenia, 6-3, 6-4.

Alison Bai, Australia and Zoe Hives, Australia, def. Evgeniya Rodina, Russia and Luksika Kumkhum, Thailand, 2-6, 6-3, 6-4.

Sorana Cirstea, Romania and Jelena Ostapenko, Latvia, def. Ying-Ying Duan, China and Vera Lapko, Belarus, 6-2, 6-7 (3), 7-6 (7).

Latisha Chan, Taiwan and Hao-Ching Chan (7), Taiwan, def. Arina Rodionova, Australia and Ellen Perez, Australia, 6-3, 7-5.

Qiang Wang, China and Xinyu Jiang, China, def. Pauline Parmentier, France and Maria Sakkari, Greece, 6-3, 6-4.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus and Taylor Townsend, United States, def. Alison van Uytvanck, Belgium and Alexa Guarachi Mathison, Chile, 7-6 (3), 6-2.

Alicja Rosolska, Poland and Eri Hozumi (11), Japan, def. Andrea Petkovic, Germany and Monica Puig, Puerto Rico, 7-5, 6-4.

Victoria Azarenka, Belarus and Ashleigh Barty, Australia, def. Shuai Peng, China and Zhaoxuan Yang (16), China, 7-5, 4-6, 7-5.

Alison Riske, United States and Jennifer Brady, United States, def. Astra Sharma, Australia and Isabelle Wallace, Australia, 4-6, 6-3, 6-2.

Katarina Srebotnik, Slovenia and Raquel Atawo (9), United States, def. Danielle Rose Collins, United States and Amanda Anisimova, United States, 6-1, 6-3.

Kirsten Flipkens, Belgium and Johanna Larsson (13), Sweden, def. Vera Zvonareva, Russia and Timea Bacsinszky, Switzerland, 6-4, 6-3.

Anett Kontaveit, Estonia and Harriet Dart, Britain, def. Priscilla Hon, Australia and Kimberly Birrell, Australia, 6-4, 2-6, 6-4.

Darija Jurak, Croatia and Xinyun Han, China, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia and Anastasija Sevastova, Latvia, 6-7 (4), 6-3, 6-4.

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (2), Hungary, def. Galina Voskoboeva, Kazakhstan and Raluca-Ioana Olaru, Romania, 6-0, 6-3.