CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 511 May 516 Jul 520 1-2 Sep 529 Dec 542 3-4 Mar 552 3-4 May 558 Jul 556 Sep 562 1-4 Dec 574 1-4 Mar 582 1-2 May 586 1-4 Jul 575 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 371 1-4 May 379 3-4 Jul 387 1-2 Sep 391 1-2 Dec 396 1-2 Mar 406 May 411 1-4 Jul 416 Sep 409 Dec 409 3-4 Mar 418 May 418 1-2 Jul 426 1-2 Sep 420 1-2 Dec 415 3-4 Jul 425 1-4 Dec 415 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 292 1-2 May 286 3-4 Jul 285 1-4 Sep 275 1-4 Dec 274 3-4 Mar 274 3-4 May 274 3-4 Jul 273 1-4 Sep 273 1-4 Dec 273 1-4 Jul 273 1-4 Sep 273 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 893 1-4 May 906 3-4 Jul 919 3-4 Aug 925 1-4 Sep 928 3-4 Nov 937 1-2 Jan 949 1-4 Mar 957 May 964 1-2 Jul 972 3-4 Aug 972 1-4 Sep 967 Nov 966 1-2 Jan 968 1-2 Mar 968 1-2 May 968 1-2 Jul 984 1-4 Aug 984 1-4 Sep 984 1-4 Nov 973 1-2 Jul 973 1-2 Nov 973 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 28.24 May 28.52 Jul 28.81 Aug 28.95 Sep 29.10 Oct 29.21 Dec 29.42 Jan 29.68 Mar 29.96 May 30.26 Jul 30.55 Aug 30.69 Sep 30.82 Oct 30.87 Dec 30.97 Jan 31.11 Mar 31.11 May 31.11 Jul 31.13 Aug 31.13 Sep 31.13 Oct 31.13 Dec 31.18 Jul 31.18 Oct 31.18 Dec 31.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 309.30 May 313.00 Jul 316.90 Aug 318.50 Sep 319.90 Oct 320.40 Dec 322.10 Jan 323.30 Mar 324.30 May 325.30 Jul 326.60 Aug 324.20 Sep 322.20 Oct 320.50 Dec 320.80 Jan 320.80 Mar 320.80 May 320.80 Jul 323.70 Aug 323.70 Sep 323.70 Oct 323.70 Dec 330.70 Jul 330.70 Oct 330.70 Dec 330.70